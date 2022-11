La picante respuesta de Wanda Nara sobre La China Suárez

Luego de lo que fue el escándalo del Wanda Gate, nada fue igual en la vida de los tres involucrados: La China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi. Si bien el futbolista y la actriz aseguran que no llegaron a concretar, la empresaria dio otra versión.



En LAM, Ángel de Brito leyó al aire un fuerte mensaje de Wanda Nara destrozando a la actriz. “Dice Wanda Nara, textual: ‘Me llamó por cámara dos días después de haberse encamado con mi marido en París’”, leyó el conductor.



“Me llamó por cámara ella a mí diciéndome que quería venir a visitar París. Por eso fue el ‘zorra’. Creo que me quedé corta, porque el llamado y saludar a mis hijas y decirnos ‘las quiero ver en París pronto’, es más que de zorra. Por eso fue el zorra, pero se lo debería haber dicho en privado o en persona”, agregó en ese mensaje la empresaria.



Unos días antes, el que habló por primera vez del escándalo fue Mauro Icardi, quien había asegurado que la crisis con Wanda no tenía relación con su affaire con La China Suárez. “Después de eso, hubo un perdón. No sé si fue sincero o no sincero. Pero hubo un perdón”, aseguró el futbolista.



“Obviamente, a raíz de lo que pasó, se creó un ambiente un poco raro entre nosotros. Wanda sabe la verdad de todo. Obvio que desencadenó algo, pero ya sabe la verdad de cómo fue, qué pasó y qué no pasó. Después hubo un perdón y pasaron muchas cosas en el medio, como dije al principio”, agregó Mauro.



En esta ocasión, De Brito fue por más y le hizo una picante pregunta a Wanda Nara, quien respondió, fiel a su estilo, sin ningún tipo de filtro. Por empezar, el conductor le preguntó si había escuchado la canción “Lo que dicen de mí”, tema que estaría inspirado en el Wanda Gate. “No lo escuché ni lo vi. Te lo juro por los chicos. Ni idea, pueden cantar lo que quieran”, dijo Wanda.





“La China Suárez fue al programa de Juana Viale. Puso como condición que no le pregunten por vos”, reveló Ángel de Brito. “Ni idea, yo nunca pongo ese tipo de condiciones, cada uno maneja su carrera como quiere”, sostuvo la empresaria.



“¿Tomarías un café con ella?”, preguntó, al huego, Ángel de Brito. “Sí, no tengo problemas con nadie. No estoy enojada con nadie”, aseguró Wanda Nara ante la pregunta del conductor de LAM.