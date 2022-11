Por qué Camila Homs tiene una cuenta de Instagram paralela

Camila Homs adquirió una notoriedad impresionante con la ruptura de la pareja con Rodrigo de Paul, que se extendió durante más de una década y trajo al mundo a dos niños. La blonda saltó a los topes de las tendencias por los condimentos polémicos de esa separación.

La inclusión en la trama de Tini Stoessel se erigió en un punto álgido, a lo que se le sumaron las discusiones en el plano público por la división de bienes, la manutención de los pequeños y un sinfín de derivaciones en lo que refiere al ámbito de lo legal.

Ahora, Camila ya forma parte de la farándula por brillo propio, con su carrera como modelo y como celebridad. Por eso sus movimientos captan la atención de una porción enorme de personas, lo que se grafica con el crecimiento de su perfil digital en Instagram.

Justamente sobre esa red social se produjo una novedad llamativa. Resulta que Homs se animó a confesar que posee otra cuenta, una paralela, a la que presentó de manera liviana como un espacio para compartir sus recetas de comidas, su pasión por lo culinario.

Lo extraño de todo esto es que ese perfil posee una foto de Camila abrazada con De Paul. Una imagen que originó un análisis del motivo que podría haber impulsado a la rubia a dejar ese registro. Algunas voces consideran que se vincularía con la posibilidad de que todavía sienta amor por su ex.

En cuanto a la existencia de esta plataforma, Homs explicó: "Les voy a contar algo que muchos de ustedes no saben y es que yo tenía un Instagram, que sigue existiendo, de hecho les voy a pasar la receta del pan integral que está ahí. Se trata de una cuenta donde yo publicaba recetas y varios looks".

La ex del jugador de la selección añadió más especificaciones de ese otro espacio digital: “Era algo que me apasionaba. Me había comprado una cámara profesional y hacía las producciones de fotos, me tomaba el re tiempo. En ese momento vivía en Italia y publicaba todas las recetas en español e italiano".

