La catarata de burlas por la nueva foto que publicó Mauro Icardi junto a Wanda Nara

Mauro Icardi se resiste a asumir que su historia de amor con Wanda Nara terminó, y publicó una nueva foto junto a la empresaria en las redes sociales que desató una catarata de burlas por parte de sus seguidores.

Mientras Wanda Nara confirmó este martes desde sus historias de Instagram que el intento de reconciliación con Mauro Icardi fue fallido, el futbolista compartió una postal de ambos en un paradisíaco rincón de islas Maldivas. Sin embargo, la expresión de la mediática no pasó desapercibida.

“La cara de harta de ella es genial”, “Amigooooo, date cuenta. Ni SOS el titular. Mientras vos subís fotos con ella, ella se hace la soltera”, “Ya, Mauro Emmanuel, al principio estaba bien intentar recuperar la familia, pero ya lo diste todo. Ella hace todo para que sus seguidores sepan que no quiere nada con vos”,“¡¡La expresión corporal no miente!! Una te puede estar diciendo que está todo bien, pero su cara de bronca la delata... ¡no te perdonó!”, fueron algunos comentarios que dejaron los seguidores de Mauro Icardi por los interminables idas y vueltas con Wanda Nara.

A su vez, en estos días la empresaria regresó a nuestro país para cumplir con algunos compromisos laborales. En LAM (América), Ángel de Brito confirmó: “La reconciliación no funcionó”.

Mientras que la panelista Pía Shaw sumó sobre la situación que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara: “Hoy hablé con la doctora Ana y me dijo que lo de Maldivas no cambió nada. No hay marcha atrás con los abogados, sigue la separación. Hicieron una luna de miel, pero no funcionó”.

Por su parte, Yanina Latorre sentenció: “Wanda y Mauro son dos tóxicos, él está emperrado en seguir, que es el mismo emperramiento que le agarró a ella cuando lo descubrió con la China”.