Aseguran que Wanda Nara y Mauro Icardi siguen separados a pesar de la reconciliación

El universo Wanda Nara se caracteriza por maniobras increíbles, principalmente en lo que refiere a su vida personal, esa que fogonea con ahínco en las redes sociales para construir un reality. Ahora, la influencer transita por un extraño presente de supuesta recomposición del matrimonio con Mauro Icardi.

La semana pasada, la blonda sacudió todas las estanterías al mostrarse con el futbolista en un viaje romántico a Islas Maldivas. Una movida que nadie imaginaba, porque ya había gritado su separación hace un mes, durante su estadía en Argentina y mientras coqueteaba con L-Gante.

Las fotos de ambos en la misma locación se convirtió en la primera prueba y luego llegó un posteo muy extraño de Mauro, con una foto de ambos abrazados. “No era la mujer de mi vida, era mi vida convertida en mujer. Las historias de Disney también tienen segundas temporadas. Te amo Wanda”, posteó.

Esa declaración se constituyó en la confirmación absoluta, para todo el mundo, de que la pareja se lanzó a una nueva aventura, a otra oportunidad, a una reconciliación. No obstante, Wanda no replicó ese mismo tenor, de hecho no se expresó así en sus cuentas.

Por eso quedó instalada la incógnita sobre si es cierto el retorno del amor. Así aparecieron varias fuentes, como Ker Weinstein, una influencer que posee un trato de bastante confianza con Nara, para aseverar que la trama no es tan sencilla y que nada está resuelto.

En una entrevista con Implacables, esta mujer aseguró: "No están reconciliados. Estaban juntos en Maldivas, pero…". Y añadió más sustento a su información: "Es muy raro, porque Wanda estaría separada, Mauro no sabemos porque publicó un chat privado de ella. Como que se fue un poco al pasto".

Así, la influencer direccionó su postura a Icardi y todas esas publicaciones que compartió, como en una manía por gritarle al mundo que recuperó a su esposa. "Es todo un juego de Mauro. Por lo que yo sé ella no está embarazada, cerró la fábrica. Es una novela turca que ellos juegan", contó Ker.

"Él insiste, pero ella ayer dejó de seguirlo. No hay un like, nada. Yo lo que sé es que están separados, aunque no se pueda creer. Está desesperado por recuperarla, él la sigue remando pero él sigue sin perdonarlo. Yo creo que todavía ella lo hace sufrir", exteriorizó Weinstein sobre toda esta confusa reconciliación de Wanda.