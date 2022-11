Mauro Icardi publicó una foto abrazado a Wanda Nara y recibió el comentario más letal de uno de sus seguidores

La historia de amor entre Mauro Icardi y Wanda Nara está repleta de idas y vueltas, y si bien recientemente la empresaria había anunciado la separación del futbolista, él no se dio por vencido y perseveró en la meta de recuperar a su pareja, objetivo que cumplió tras una escapada romántica de la dupla a Islas Maldivas.

Hace algunos días, Mauro Icardi fue el encargado de dar a conocer de manera oficial la reconciliación con una foto junto a Wanda Nara, a quien le dedicó sentidas palabras.

Poco después, Icardi volvió a publicar otra postal junto a Nara y una vez más los comentarios de sus seguidores fueron de lo más variados. Mientras algunos apoyaron la nueva oportunidad que la pareja se está dando, uno de los admiradores del deportista disparó el comentario más letal.

Luego de volver al ruedo en el amor, Mauro Icardi hizo un posteo en el que se mostró abrazando a Wanda Nara en el baño del hotel en el que se hospedaron en Maldivas. “Unos días en el Paraíso”, escribió el futbolista.

El posteo de Mauro Icardi que recibió un tajante comentario.

Entre los tantos mensajes que recibió la publicación, se destacó la filosa opinión de un seguidor que expresó: “Amigo, vos subís fotos con ella y ella sube sola en bikini, date cuenta campeón”. De hecho, en sus redes sociales, Wanda Nara optó por compartir una imagen en el mismo lugar pero a solas.

La elocuente diferencia entre los posteos de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Otros de los contundentes mensajes que recibió Mauro Icardi apuntaron:: "No te das cuenta de que esa mina no te quiere, mira su cara en las fotos, se nota que quiere salir corriendo de ahí. No existen las segundas temporadas”, “Mira que los hombres somos pelotu…. Pero hermano, ¡vos te llevas todos los premios!”,