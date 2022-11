Así fue cuando amenazaron a Charly García con un arma en pleno concierto

En noviembre de 1990, Charly García vivió uno de los momentos más difíciles arriba de un escenario: un fan se subió mientras estaba tocando, lo tomó del cuello y le apuntó con un arma. Afortunadamente el arma era de plástico y la situación no pasó a mayores, pero el susto fue generalizado.

Charly García y las polémicas en tiempos de Filosofía barata y zapatos de goma

En mayor o menor medida dependiendo de las épocas, la vida de Charly García siempre estuvo vinculada a la polémica y a la trascendencia mediática. El año 1990 no fue la excepción y tuvo como punto de partida la publicación de su álbum solista Filosofía barata y zapatos de goma.

Charly García, el genio del rock nacional.

Para comenzar, Charly recibió una denuncia por injurias debido a la versión del Himno Nacional Argentino que grabó y publicó en el álbum en cuestión. Como si fuese poco, en el marco de la presentación de este disco vivió una de las situaciones más increíbles e inesperadas de toda su carrera arriba de los escenarios. En su libro, Esta noche toca Charly: un viaje por los recitales de Charly García (1956-1993), el autor Roque Di Pietro recuerda que el hecho sucedió el jueves 29 de noviembre de 1990 en el Teatro Gran Rex.

Hacia la mitad del concierto, mientras García y la banda tocaban “No me verás en el subte“, “un joven vestido con un piloto negro (…) trepó al escenario, tomó del cuello a Charly y le apunto con un arma que luego se supo que era una Colt 45… de plástico”. El susto no duró mucho tiempo ya que rápidamente se dieron cuenta de que el revólver no era real. Sin embargo, la experiencia fue más que intensa y dejó consternados por unos segundos a todos los presentes.

“El John Lennon del subdesarrollo”: cómo reaccionó Charly cuando un fan lo amenazó con un arma

Di Pietro y los relatos periodísticos de la época sostienen que “García estuvo rápido de reflejos y le arrebató el arma” al individuo en cuestión. Luego, el personal de seguridad del teatro y los “plomos” del concierto hicieron lo suyo y lo sacaron del escenario. Charly pidió que se cerrara el telón y se tomó una pausa de 15 minutos para recomponerse.

Al volver, lo hizo “entre consternado y furioso”, adaptando algunas de las letras de sus canciones (“no voy a bajar, pero ¡que no suba!”, cantó en “Fanky“) y pronunciando algunas frases que quedarían para la posteridad. “El revólver era de plástico ¡je! Pero al final qué soy, ¿el Lennon del subdesarrollo?”, es una de ellas, la cual hace referencia a su ídolo musical y a cómo murió asesinado en manos de Mark Chapman.

En cuanto al fan que lo atacó, se sabe que su nombre es Raúl Estrada y que se consideraba un “incondicional” de García. Músico joven (los medios dijeron que tenía entre 16 y 21 años), al momento de los hechos estaba vestido de cura y llevaba varias fotos de su ídolo encima.

Fernando Moya, el manager de Charly en aquella época, lo definió como “un chiflado que quiso hacer un chiste” y describió lo sucedido como “un susto pero que no duró mucho”. “También nosotros estábamos en un mundo de mucha locura y ocurrió que alguien nos hizo un chiste más fuerte que el que nosotros podíamos hacer”, afirmó para finalizar.