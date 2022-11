Así fue el histórico escándalo en pleno show de Charly García y Joaquín Sabina

A principios del año 2000, Joaquín Sabina vino a la Argentina y tuvo de invitado en sus shows a Charly García. Juntos protagonizaron un momento que pasó a la historia: el español se subió a una banqueta, un polvo blanco voló por el aire y Say No More pronunció su famosa frase: “se te cayó la mandanga”.

19 días y 500 noches y Say No More: la delirante reunión de Charly García y Joaquín Sabina

Corría el año 2000, plena época Say No More, y Charly García era más noticia por sus escándalos y sus comportamientos públicos que por sus méritos artísticos en sí (los cuales claramente tenía). Con Joaquín Sabina ocurría algo similar: llevaba una vida de excesos y artísticamente estaba en uno de sus mejores momentos ya que se encontraba presentando 19 días y 500 noches, el disco que había publicado el año anterior.

Charly García y Joaquín Sabina, juntos en 2005 y en La Noche del 10, el programa que conducía Diego Armando Maradona.

La combinación no podía no ser más explosiva y así lo fue. Si bien el video que registra el encuentro dice que fue en Ramos Mejía, en verdad la reunión fue en el Luna Park, estadio en el que el español se presentó en 2 jornadas. En ambas estuvo de invitado el exintegrante de Sui Generis y Serú Girán. García, quien venía de tirarse a la pileta desde el noveno piso en Mendoza, aprovechó para tocar sus entonces nuevas composiciones: "Me tiré por vos" y "Noveno B".

“Se te cayó la mandanga”: la frase que Charly García le dijo a Joaquín Sabina en relación a la cocaína

En su libro de entrevistas, Sabina en carne viva, el periodista español Javier Menéndez Flores confesó haber sido testigo de ambos encuentros y recordó con detalles lo sucedido. “(…) en el sagrado momento de los bises, García irrumpió en el escenario y aquello fue el acabose”, dijo el autor.

Al mismo tiempo, halagó a Sabina diciendo que este “se comportó como el más exquisito de los caballeros (…), pues no solo le consintió al argentino que monopolizara el colofón de su actuación (unos cuarenta minutos), sino que le rió y le siguió la gracia, con él en el escenario, hasta el final”.

“Creo que cualquier otro hubiera considerado que García le estaba robando el concierto”, explicó Menéndez Flores. Sin embargo, Sabina celebró la visita de su amigo y así se nota en el video que registra parte de la actuación. En pleno monólogo efusivo de Charly, Joaquín lo acompaña con coros, con alguna que otra frase y también con comportamientos excéntricos en el escenario. Esto lo llevó a saltar sobre un banquito y fue entonces cuando nació la anécdota: sobre este había cocaína y la misma voló sobre el aire. Charly le dijo “se te cayó la mandanga” y siguió con lo suyo como si nada.