La profunda reflexión de Diego Torres sobre la mala política: "Te mienten diciendo que..."

El cantante Diego Torres hizo un crudo análisis sobre la política en la Argentina, en tiempos muy duros, y dejó una profunda reflexión sobre la dirigencia, sin distinciones de colores ni de ideologías.



En una entrevista con Infobae se le preguntó si le veía salida a este difícil momento que atraviesa el país. “Falta sentarse a una mesa a dialogar, por más que sean de diferentes partidos políticos”, comentó.



“Hay peleas internas en los mismos partidos, después, no sé si es que nos muestran que se odian y se juntan a comer un asado y tienen muchas cosas en común. Me parece que la política necesita un reciclaje enorme en nuestro país y ganas de verdad de los políticos de querer hacer un sistema más justo, más equilibrado”, sostuvo Diego Torres.





“Eso que escuchamos, que comparto, de poder darle posibilidades a la gente que menos tiene, también hay que darle mejor calidad de vida, posibilidades de educación, de estudio, ayudarlos en lo que se puede. Pero también fomentar el trabajo, la chica, la mediana empresa, impuestos justos”, agregó el músico.



Diego Torres siempre se mostró comprometido con las cuestiones sociales durante sus más de 30 años de carrera y en ese sentido tiene muy en claro que hay un sector de la sociedad que la está pasando muy mal y que no puede seguir esperando.



“Me gusta la buena política, intercambiar ideas, pero no me gusta la mala política, la sucia, la que te miente diciendo que te ayuda, pero en realidad te está empobreciendo. No te está dando independencia de trabajo, de pensamiento, de educación, sino que te está sumergiendo en un lugar”, comentó.





“En nuestro país se viene nivelando todo para abajo cuando supuestamente lo que estamos buscando es darle mejores posibilidades a la gente. ¿Quieren que seamos seres independientes que trabajamos, que podemos pensar, elegir a quién votar y ser realmente independientes? ¿O nos quieren tener con la soga al cuello? Esa es la verdad y la hipocresía que a veces uno siente”, analizó Diego Torres.



En cuanto a cómo lo vive la sociedad, cada día más dividida, el músico aseguró: “Divide y reinarás. Y entonces, la grieta o pelearnos, o mantenernos separados, es beneficioso para el poder, para tenernos distraídos en esa disputa. No hay que entrar en eso, hay que respetar al otro en su pensamiento y en su diferencia”.