Cómo es la nueva vida de Diego Torres en España

En un nuevo comienzo profesional, Diego Torres asumió un riesgo: cantará canciones que no son de su género musical. Será en “Dúos increíbles”, el reality al que se sumó en la pantalla de La Uno en España.



“Pensé mucho la propuesta, pero creo que hay un gran equipo en este programa que nos dio la posibilidad de participar en la concepción musical. Me gustaba el desafío de cantar otras canciones. Me gusta mucho reversionarlas. Es atractivo como cantante y para el espectador. Es correr el riesgo. La idea es mejorar esos temas”, contó en entrevista con RTVE.



“Un ingrediente que no le puede faltar a un artista es la pasión y el compromiso. Todo el tiempo tomamos decisiones de qué cantar y de qué manera va a sonar el arreglo. Tenemos que tener el equilibrio de lo que nos manda el corazón y las orejas para tomar decisiones correctas”, agregó Diego Torres.



“Estamos aprendiendo de las nuevas generaciones en las grabaciones. Trato de transmitir el compromiso de lo que uno hace. Desde cómo la vamos a interpretar a cómo vamos a conectar en el escenario. Es como cuando el surfista agarra una ola y la surfea hasta la orilla”, cerró.



En los primeros programas, los artistas descubren quiénes son sus compañeros de equipo. Se forman dos equipos de veteranos (entre los que se encuentra Diego Torres) y dos de jóvenes grandes voces (talentos nuevos), cada uno de ellos integrado por cuatro intérpretes.



Para formar un dúo, los veteranos tienen que apostar por su posible compañero tan sólo guiados por sus cualidades vocales. En esta fase no pueden verse, ni siquiera cuando interpretan por primera vez desde dos túneles en altura en el gran estudio.





Ningún artista pretende ser eliminado y todos deben trabajar con mucho esfuerzo para lograr convencer al exigente público, que definirá con su voto el ranking de las parejas musicales y, a partir del séptimo programa, qué dúos pasan a las eliminatorias.



En este reality de la televisión española del que formará parte Diego Torres sólo uno de los tres finalistas de la última emisión podrá obtener el trofeo de “Dúos increíbles” y 25.000 euros para donar a una ONG de su elección.