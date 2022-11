El cambio de vida de Victoria Irouleguy, la ex Gran Hermano 2012

Corría 2012 y Victoria Irouleguy, de apenas 18 años, ingresó a Gran Hermano donde pronto se convirtió en una de las participantes más destacadas de la edición. La joven de Mar del Plata recién había terminado el secundario y tenía un sueño: ser parte del mundo del espectáculo y destacarse como actriz y modelo.

“Fui una de las participantes que más expusieron”, se lamenta hoy Victoria, al recordar cómo la sexualizaron en el programa y el apodo que recibió en aquel momento, “La Bebota”, que en estos tiempos sería inadmisible. Sin embargo, el paso por el reality le abrió varias puertas que ella aprovechó en el camino que, pensaba, era el suyo.

Durante un tiempo, Victoria se movió como un pez en el agua en el mundillo del show, brilló en pasarelas, cobró por aparecer en los boliches y en eventos y hasta hizo teatro en la Calle Corrientes. También estuvo en Combate y actuó en novelas con figuras de primera línea.

“Siempre soñé con ser famosa. Pero no solamente que la gente me conociera y nada más, sino ser actriz y modelo. Me encantaba eso: la posibilidad de crecer en esas facetas y divertirme”, contó la joven a Teleshow, antes de sorprender con el giro que hizo en su vida.

“Hoy mi realidad es otra: mi pasión es hacer negocios y cerrar contratos, que es a lo que me dedico y me va muy bien”, reveló Irouleguy, que desde la pandemia descubrió su nueva veta que desarrolla principalmente en Miami, donde logró afianzarse y crecer en lo suyo.

“Yo voy y vengo a la Argentina. Estoy comenzando con la apertura de mi segunda compañía. La primera se llama Social Mafia: nos dedicamos al digital marketing. La armé un poco después de que comenzara la pandemia, y luego de eso me vine definitivamente para Miami, trabajando en eso mismo, en el mundo empresarial, que me apasiona”, contó.

Pero la ex Gran Hermano 2012, además, recientemente abrió otro negocio. “La segunda compañía, con la que estoy ahora, se llama Vanilla Cleaners, está abocada al rubro de limpieza”, completó la joven, que agregó que está en pareja pero que no quiere exponer su relación, ya que no es una persona relacionada con los medios.

A pesar de estar felizmente instalada en Miami, la joven todavía tiene a su país en un rincón de su corazón. “Extraño mucho Argentina, sobre todo a mi familia, a mis amigos, la comida. Hay cuestiones de la vida social que solo se viven en Argentina y cada tanto surge la nostalgia”, reconoció.