El drama familiar de Germán Paoloski en el Mundial de Qatar: “Estoy sufriendo la…”

Germán Paoloski se encuentra cumpliendo el sueño de muchos de los argentinos: acompañar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Sin embargo, existen motivos que no le permiten al periodista disfrutar en su totalidad de este evento. Es por eso que expuso los problemas que lo tienen bastante preocupado.

Su destacada labor como periodista llevó a Germán Paoloski a cubrir distintos Mundiales de fútbol. Pero en esta oportunidad, las cosas no parecen ser iguales debido a que la distancia produce que extrañe a sus hijos y no temió en exponerlo.

Si bien cubrir un Mundial es una experiencia única por la magnitud del evento y todo lo que significa par ala mayoría de los argentinos, el periodista no se encuentra disfrutando del viaje en plenitud. “Extraño a mis hijos, estoy sufriendo estar lejos de ellos. Uso la videollamada, estoy presente…”, comentó sobre lo que más le preocupa actualmente.

Lo que más se lamenta Paoloski es que, teniendo en cuenta que estamos en los últimos meses del año, comienzan los eventos de sus hijos en el colegio, pero él no tendrá la posibilidad de estar. “Me estoy perdiendo que uno egresó del jardín y el acto de fin de año del otro. A esas cosas nunca falto, me duele hacerlo y el día que Argentina deje la competencia yo me vuelvo”, afirmó sobre su estadía.

Al exponer sus ganas de retornar por lo mencionado, no quiso poner en duda cuál es su deseo de que a Argentina le vaya bien: “Quiero que lleguen (los jugadores de la Selección) a la final y salgan campeones, eso está clarísimo. Pero ni bien pierdan me vengo”.

En su casa, a Germán Paoloski lo esperan 3 pequeños: León, Beltrán y Mía, quienes quedaron al cuidado de Sabrina Garciarena, su esposa y madre de ellos.

En diálogo con Radio Rivadavia, el periodista aclaró que no quiere saber nada con permanecer en Qatar si es que a Argentina no le va de la mejor manera: “Yo te digo que me vuelvo inmediatamente en caso de que la Selección pierda. No hay ninguna posibilidad de que siga acá sin la presencia de Argentina”.

Tras lo aclarado, Paoloski seguirá adelante con la cobertura del Mundial de Qatar, con el deseo de que Argentina triunfe, pero sabiendo que si eso no sucede volverá pronto a su casa donde lo esperan sus hijos.