El cruce de Germán Paoloski con Morena Beltrán por Gallardo: "No me pongas caras"

River y Defensa y Justicia se verán las caras en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. Si bien se trata de dos equipos que desde lo futbolístico siempre prometen, pese a que en la actualidad no atraviesan su mejor momento, hay otro factor por el que los flashes se posarán sobre lo que suceda en Chaco.

Tras su encontronazo en la primera fecha de la Liga Profesional disputada en Varela, y los recientes dichos de Sebastián Beccacece tratando de "arrogante y prepotente" a Marcelo Gallardo, sin duda el cruce de ambos directores técnicos protagonizará un partido aparte. Es por esto que los canales deportivos ocuparon varias horas de la previa hablando sobre el reencuentro.

En este contexto, en ESPN, dicha charla llevó a un cruce entre Germán Paoloski y Morena Beltrán. Mientras las imágenes se quedaban con la salida del plantel Millonario, en el programa se analizaba la situación. "No tiene la culpa Gallardo porque el que se mandó la macana grande fue Beccacece. Fue insólito lo que hizo. Se le tiró encima a un jugador para que no sacara el lateral", manifestó el conductor.

En el trascurso normal de la charla, la joven periodista dio su punto de vista. "Fue insólito, pero también la reacción de Gallardo fue algo sobradora". Esto no convenció del todo a Paoloski, quien respondió: "¿Te parece bien que le haya bloqueado un lateral? ¿Te parece que está mal?". Ante el silencio de Morena, el animador insistió: "Decímelo, no me pongas caras, estamos hablando...".

Sin ánimos de entrar en discusión y para salir del momento incómodo, Beltrán sentenció: "Me parece que ninguna de las dos reacciones estuvo bien, sin duda. Ninguna de las dos. Una es una acción y la otra una reacción".