El palazo de Morena Beltrán a Riquelme tras su ninguneo en TV: “Por ahí simplemente le tenés que…”

A mediados del mes de mayo, Morena Beltrán fue tendencia en las redes sociales y su nombre le dio vuelta al país debido al ida y vuelta que tuvo con Juan Román Riquelme en Equipo F de ESPN. En este contexto, la periodista visitó el programa Todo Pasa de Radio Urbana Play, recordó la incómoda situación que le tocó vivir y apuntó contra el máximo ídolo de la historia de Boca Juniors.

Lejos de querer olvidar el tenso momento y tras la pregunta de Matías Martín, conductor del ciclo radial, manifestó: "Uno trata de elevar la vara de todo en el fútbol y hay veces que ni los propios protagonistas ayudan, ahí estoy al borde de rendirme. Con Román me pasó".

“Lo que me duele es que ciertos protagonistas se jactan de que no se habla de fútbol en la tele, vos le hacés una pregunta de fútbol y tampoco te contestan en buena ley”, expresó Morena, de 23 años, quien está a un paso de realizar su primera cobertura en la máxima cita mundialista de Qatar 2022.

A la hora de realizar una autocrítica, soltó: “Yo reconozco que en mi afán de querer argumentar mi posición, por ahí me extendí un poco en la pregunta, pero tampoco era para que me haga un silencio de 40 segundos liquidándome”. Y agregó: "Por ahí, al fin y al cabo, él quizás no quiere debatir y simplemente le tenés que hacer una pregunta protocolar".

“Fui tendencia como 50 mil horas y lo único que decían era: ‘háganse cargo ustedes que la subieron a un pedestal’ y a los diez minutos jugaba otro equipo y no quería tuitear”, contó. Y, además, añadió: "Después me dije ‘es mi manera de ser, es mi manera de comunicar, le puede gustar a alguno, no le puede gustar a otro’; yo lo que voy a intentar siempre es hacer mejor lo que hago".

Así fue el cruce entre Riquelme y Morena Beltrán en vivo

La periodista, teniendo en cuenta el tema de charla, preguntó: "Tu perspectiva de volante central me sorprende en cierto punto porque quizá el mejor partido de Pol Fernández jugó como volante central. No termino de entender si los que te gustan a vos son más de corte, de quite o que depende del equipo o el contexto. Porque el cinco de la Selección es Leandro Paredes, el del City es Rodri... hay diferentes contextos para diferentes jugadores también".

El actual dirigente del Xeneize, fiel a su estilo, respondió de forma particular: "Yo creo que el volante central, ocho, el siete, el nueve, el diez tienen que parar la pelota y dársela al del mismo color".