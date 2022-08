La terrible pelea del Pollo Vignolo y Germán Paoloski: "Saben lo que hace el..."

En LAM revelaron que Sebastián Vignolo y Germán Paoloski, que comparten trabajo en ESPN, aunque en distintos programas, mantienen una guerra fría. Dos figuras de un mismo medio, enfrentados. Algo nunca visto.



La panelista Fernanda Iglesias comenzó dando pistas sobre la disputa entre dos periodistas. “La interna de periodistas me encanta. Cada tanto pasa”, ironizó el conductor del programa, Ángel de Brito.





“Se mantienen las formas. Pero hay detalles que delatan la malísima relación que hay entre ellos, que además trabajan en el mismo canal, no juntos. Son periodistas deportivos. Trabajan en ESPN”, agregó Fernanda Iglesias.



“Hay varios jodidos. Los periodistas deportivos son muy estrellitas”, comentó De Brito. Hasya que Iglesias reveló el misterio. “Uno es Germán Paoloski y el otro es el Pollo Vignolo”, contó.



“¿Saben lo que hace el Pollo Vignolo que no soporta a Germán Paoloski? Cuando el Pollo termina su programa del mediodía y anuncia los programas que siguen en el canal y el de Paoloski no lo nombra, porque no se lo banca. Y después, a las 19, recibe al de Paoloski”, reveló la panelista.



En ese momento, el conductor, Ángel de Brito, planteó: “Y si no te lo bancás, ¿lo tenés que nombrar?”. A lo que el resto del panel coincidió que se debe hacer porque “es la promoción del canal”.





Sobre esta polémica, infantil y hasta poco profesional actitud de no mencionar determinado programa por mala relación personal con el conductor, Nazarena Vélez sostuvo: “Yo si tengo que nombrar digo Intrusos, no de Florencia de la V”.



Por último, en cuanto a la disputa entre Vignolo y Paoloski en ESPN, Pía Shaw aportó que se sumará otro protagonista al conflicto. “Fantino vuelve en un mes y se suma a esta guerra fría contra ellos dos. Ya avisó que no quiere tener relación con ninguno de los dos, porque ambos se creen que son los dueños de todos”, añadió.