El mensaje que Rodrigo de Paul le dedicó al padre de Tini Stoessel desde Qatar

La Selección argentina llenó de alegría al país con la victoria contra México. Fueron muchos los famosos que se hicieron presente en las redes sociales y dejaron mensajes de festejo. Como si fuera poco, muchos quedaron sorprendidos con la presencia de Tini Stoessel en el estadio.

Y es que, la cantante de Fresa decidió ir al Mundial tras las fuertes criticas que recibió por el rendimiento de su novio en los partidos. Más de una persona culpó a Tini Stoessel de ser la responsable de que Rodrigo de Paul no juegue bien por todos los escándalos que protagoniza.

Sin embargo, Tini dejó en claro que poco le importa el qué dirán y por eso decidió apoyar a su novio en uno de los momentos más importantes de su vida. Las fotos y videos de la actriz de Violetta se hicieron virales en las redes sociales. A Stoessel se la vio muy feliz en el partido.

De hecho, tras la victoria de la Selección, Tini Stoessel compartió una foto junto a su padre y le escribió un emotivo mensaje por el día de su cumpleaños: "Feliz cumple pá. Te amo con mi vida entera. Vamos Argentina carajo". Ahora bien, resulta que Alejandro Stoessel también se hizo presente en redes.

El productor utilizó su cuenta de Twitter para expresar su emoción: "Ayer fue un cumpleaños muy especial, el primero después de mi segunda oportunidad, y lo festejé junto a mis hijos abrazándonos por dos goles de argentina, fue el mejor regalo que me dio la vida. ¡Vamos Argentina!".

Fue entonces que Rodrigo de Paul decidió dedicarle un emotivo e inesperado mensaje a su suegro: "Feliz cumple, Ale queridooo! ¡Vamoos!". Cabe recordar, que hace algunos días, Yanina Latorre contó la verdad detrás del viaje de Tini a Qatar: "Tini fue porque a las 00 horas es el cumpleaños del papá. El viaje iba a ser familiar. Hubo una discusión, que esté o no esté la van a putear igual".

"El padre este año tuvo muchos problemas de salud. Estuvo internado, no la pasó nada bien. A las 00 horas era el cumpleaños y decidieron ir a cenar juntos. La verdad que me parece muy bien lo que hizo. Este año la pasó muy mal. Fue la mamá quien le dijo que viaje porque estaba el padre y el hermano. Tini no la pasó nada bien este año y se merece ir", expresó.