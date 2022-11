Jorge Lanata anunció cuándo es el definitivo final de PPT y qué será de su futuro laboral

Este jueves, Jorge Lanata habló desde un móvil para Intrusos (América), y entre otras cosas anunció cuándo termina PPT y qué será de su futuro laboral una vez que el clásico programa de actualidad y análisis político.

"El año que viene va a ser el último de PPT, probablemente, haga cinco meses. Ya hace 12 años que hago el programa, ya está. Busco nuevos desafíos, veré si puedo hacer algo en la televisión abierta y sino seguiré laburando en el streaming", aseguró Jorge Lanata.

Recordemos que el conductor se embarcó en este último tiempo en una docuserie titulada Hache: aquello de lo que no se habla, de la plataforma Star+, y en más de una oportunidad ha expresado su interés en nuevos formatos y pantallas para llevar adelante sus proyectos.

Además del comentario sobre el final de PPT, otro momento importante de la entrevista a Jorge Lanata de este jueves en Intrusos se dio cuando el periodista se disculpó con Florencia de la V por sus dichos sobre la identidad de género de la artista y conductora, con quien tuvo un sonado cruce que terminó en la Justicia.

"Yo te dije en ese momento: 'no tengo nada contra vos'. De hecho, conciliamos. El juicio se levantó. Realmente no tengo nada contra vos. Dije una boludez y lo reconozco. Yo llegue a una conclusión: démonos libertad los unos a los otros. Que el Estado se meta en la cama de la gente no vale la pena. Aprendí que cada uno tiene que ser libre de elegir", enfatizó Lanata.

A la vez que concluyó su posición sobre el tema remarcando. "Para mí, no hay que poner el sexo en el documento".