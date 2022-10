Jorge Lanata explicó por qué quiere terminar con PPT y por qué elige no tener redes sociales

Con su habitual estilo frontal, durante una entrevista Jorge Lanata ratifició su deseo de ponerle un punto final a su programa televisivo Periodismo para todos (El Trece). Además, el conductor dio sus razones para no tener redes sociales y mantenerse a cierta distancia de ellas.

“Hablo cuatro horas por día en la radio y una hora en la televisión -argumenta su firme actitud-; no necesito hablar más. ¿Qué carajo más voy a decir en Twitter?”, suelta Jorge Lanata en diálogo con Pablo Sirvén en La Nación, dejando así en claro que para él las redes sociales no son una necesidad.

Además, el periodista se prepara para presentar la primera temporada de Hache, una serie documental. "Hay una diferencia importante que marcar con respecto a los documentales tradicionales. Mientras aquellos hablan de cosas que pasaron, este habla de cosas que están pasando. Es muy distinto el concepto. Acá hay periodismo, pero con la seriedad del documental. Es un programa que no tiene archivos porque de todo lo que se habla sucede en este momento. Los protagonistas, con sus distintos puntos de vista, son actuales, pero el tratamiento es de documental", detalló Lanata sobre su nueva creación.

Jorge Lanata.

Los temas que aborda la primera temporada de la serie del periodista son género, ansiedad, eutanasia, Justicia, dark web, felicidad y like. "En temas que los medios sí trataron mucho procuramos darles otra vuelta. Por ejemplo, en el capítulo sobre género, entrevistamos a un tipo embarazado en EE.UU. Era una mina y se embarazó. Vos lo ves y es un tipo. Muy fuerte. Los muxes, en México, son familias donde un hombre se trasviste, sin ser necesariamente gay, pero que cumple el rol de mujer en una familia tradicional. También seguimos el proceso de reasignación de sexo de un chico acá, en Buenos Aires, antes y después de la operación. Hay otro capítulo de justicia por mano propia en el que entrevisto a un tipo que mató a un ladrón en defensa propia cuando entraron a su casa y que no hay día que no se acuerde de ese episodio. Otra emisión es sobre la ansiedad, que va a ser la segunda pandemia", adelantó Jorge Lanata.

A la hora de hablar de su futuro en la televisión abierta y de su decisión de terminar con PPT, el conductor explicó: "Hace doce años que lo hago. Yo no estuve doce años nunca en ningún lugar en toda mi carrera. Es la primera vez que me sucede en mi vida. Ya está. A otra cosa. Si me preguntás si profesionalmente si esto me interesa más, te digo que sí. Entre el cotilleo pelotudo de los políticos y temas que tienen más que ver con la vida, me interesa más esto. Igual el año que viene voy a seguir porque son las elecciones".

Finalmente, al hablar sobre el clima de combustión permanente de las redes sociales, Jorge Lanata sentenció: "Las redes empezaron siendo algo de comodidad para el lector y terminaron siendo una trampa. La comodidad era que “yo te voy a dar las cosas que a vos te interesan”, decía Google. El problema es que terminó siendo únicamente las cosas que te interesan y ahí cagaste porque lo bueno que tiene de meterse en una biblioteca que no conocés es lo que vas a descubrir, no lo que vas a buscar. En ese sentido, las redes crearon una trampa porque somos cuatro hablando en un ascensor. Pensamos que eso es la realidad y no lo es. Creo que este momento es bien de transición. Nosotros, los que estamos en los medios, descubrimos al público. Pensábamos que eran de determinada manera, pero no estábamos seguros. Ahora estamos seguros porque los podemos leer todos los días. A veces no son tan inteligentes como pensábamos. A veces son bastante miserables. Hay mucho resentimiento en las redes".