El análisis de Jorge Lanata sobre el futuro de los jóvenes sin vocación

Este jueves, durante el pase radial entre Jorge Lanata y Eduardo Feinmann, el primero de ellos se refirió a la crisis de vocación en los jóvenes de nuestro país, a partir de las conclusiones de un estudio que indica que el 71% de los chicos consiguen empleo en espacios que nada tienen que ver con su formación.

"Estudian al pedo, o se equivocan de carrera", deslizó Jorge Lanata en un principio. Mientras que Eduardo Feinmann contó que su primer trabajo fue de cadete en una empresa de calefacción y aire acondicionado.

Acto seguido, Feinmann comentó que tras recibirse de abogado, su padre le puso un estudio. "Yo no te puedo decir: 'Mi padre me puso una radio'", retrucó Jorge Lanata.

Preocupado por el alto porcentaje de jóvenes que trabajan en algo que no les gusta, Lanata entrevistó a la especialista Claudia Romero, quien remarcó que los chicos estudian y trabajan en espacios de mediotiempo, que generalmente no están relacionados con su disciplina.

Por otro lado, Romero remarcó: "En el primer año, el 40% de los chicos que ingresan a la universidad, desertan o cambian de carrera. Eso no es solo de Argentina, cada vez cuesta más definirse".

La especialista también señaló que se vuelve más preocupante que estudiantes que están en el último tramo de sus carreras estén trabajando en espacios que no están relacionados con su preparación. En este sentido, Jorge Lanata apuntó que hay poca integración entre las universidades y el ámbito laboral.

Además, la entrevistada refutó que los milennials no posean vocación para el trabajo, sino que aseguró que "tienen otras prioridades". Romero sostuvo que eso no está mal, porque se relacionan de una manera posiblemente más sana con el mercado laboral, "defendiendo con uñas y dientes sus tiempos de ocio u otras actividades".

Claudia Romero también señaló que solamente un 30% de los estudiantes se recibe en tiempo y forma, y que el hecho de haber trabajado de manera paralela en muchas ocasiones repercute en abandonar los estudios o recibirse a largo plazo.

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann también cuestionaron la falta de acople entre la demanda de profesionales que se necesita en cada disciplina, y la cantidad de estudiantes que egresan de carreras que luego no tienen suficiente demanda. En este sentido, la entrevistada subrayó que es importante saber que hay carreras nuevas, o no tan conocidas, como meteorología, que actualmente están con una gran demanda.

Tras la entrevista, Lanata reflexionó: "Para los pibes es muy frustrante no tener una vocación. También me pregunto si la vocación es una construcción o es verdad. Algunos tuvimos la suerte de tener una vocación. Hay otros que no saben. Uno puede ser bueno en más de una cosa, y está el mito de que tenés que ser bueno sólo en algo".

Finalmente, Jorge Lanata se refirió al resentimiento que se produce en quienes estudian algo que no les gusta por no tener clara su vocación, o por mandato familiar. A su vez, destacó que hay oficios manuales que se están perdiendo y que podrían ser una posible fuente laboral.