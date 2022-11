El sorprendente cambio íntimo de imagen al que se sometió Fede Hoppe y sorprendió a Tinelli

Marcelo Tinelli no logra remontar el rating de Canta Conmigo Ahora, que día a día pierde por amplia diferencia con Gran Hermano, cuyo su regreso a la pantalla luego de varios años se está dando con éxito.



Si bien los participantes del programa de El Trece están enlazados por la pasión por la música, no todos pueden vivir de ella, por lo que deben salir a ganarse la vida trabajando en otros rubros.



En ese sentido, una participante contó que trabaja como manicura y depiladora, lo que generó el interés de Marcelo Tinelli por preguntarle a su histórico productor Federico Hoppe si él se depila.



“Usted, Hoppe, ¿está depilado completamente? Usted tiene la barbita acá, pero digo, en su cuerpo, ¿está depilado?”, preguntó, muy intrigado, el conductor de Canta Conmigo Ahora a su mano derecha.



“A mí lo que no me gusta son los que son así medio osito de peluche, que tienen todo el pelo en el pecho”, comentó Tinelli, intentando obtener una respuesta interesante o una confesión por parte de su productor.



“A mí no me parece lindo, no me parece estético. ¿Usted está todo depilado?”, continuó preguntándole Marcelo Tinelli a Federico Hoppe, ante la atención de participantes, jurados y otros presentes en el estudio.





Ante la insistencia del conductor, el productor y novio de Macarena Rinaldi reconoció no que estaba muy de acuerdo con él, sino que también dejó una confesión. “A mí no me gusta tampoco eso. Y soy pro depilación. Todo”, contó Hoppe.



“Es más, aprovecho para contarle, hace meses que empecé con la depilación definitiva. Me cansé de rasurarme”, agregó un muy sincero Federico Hoppe ante la insistente pregunta de Marcelo Tinelli.