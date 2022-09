Maca Rinaldi contó por qué no se la ve más con Federico Hoppe

Macarena Rinaldi contó los motivos por los cuales decidió apartarse de la exposición mediática, dejar de asistir a eventos públicos y ya no mostrarse junto a su pareja, Federico Hoppe, en medio de versiones de alejamiento.



En las redes sociales, la bailarina contó que está avanzando en el estudio de la carrera de psicología y que, por esa razón, tiene la agenda muy ajustada. “Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Les voy a dejar la cajita de las preguntas, ya que hace mucho que no lo hacemos”, comentó.



“En principio, me siento muy atraída por el psicoanálisis. Personalmente, hago este tipo de terapia. Me analizo desde hace seis años y seguiré haciéndolo porque encontré allí un espacio que me ha cambiado la vida”, dijo Macarena.

Macarena Rinaldi y Fede Hoppe.

“La psicología tiene muchas herramientas, orientaciones y son todas valiosas. Cuál aplicar depende de cada persona de cada caso particular. Estoy aprendiendo sobre todas y veré a través de cuál o cuáles puedo dar lo mejor de mí”, agregó.



“¿Cuál es la materia que más te costó hasta ahora?”, le preguntaron. “Fundamentos de Biología y Neurofisilogía”, respondió Rinaldi, la pareja de Federico Hoppe, con quien está construyendo una casa.



“Con las amigas que hice en la facultad nos conocemos en Pandemia y por cámara porque cursábamos de manera remota. Y vernos personalmente fue muy loco al principio. Mis compañeros son lo más. En cuanto a lo de ‘famosa’, no sé, siento que nadie me conoce”, sostuvo.





Luego, un usuario de Instagram le preguntó sobre cuántas materias estaba cursando en la actualidad, consulta que Macarena aprovechó para explicar el motivo por el que está ausente mediáticamente y no se muestra en eventos sociales con el productor.



“Venía haciendo 4 o 5 materia por cuatrimestre. Esta segunda mitad del año quise priorizar la carrera. Estoy haciendo 7 materias y pude organizarme para eso. No siempre se puede. Y cuando es posible hay que aprovecharlo. Duermo poco, estoy teniendo poca vida social fuera de la facultad. Pero me gusta tanto que lo llevo bien”, explicó.