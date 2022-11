Cómo superó Flor Peña la depresión de su primer fracaso matrimonial

Sonríe, baila, salta y late a mil por hora. Florencia Peña camina por un presente cálido y estimulante con el reciente casamiento con Ramiro Ponce de León, con esa primera boda preciosa que celebraron en Salta. No obstante, una década atrás se hundió en una profunda depresión.

Corría el 2012 y Mariano Otero le planteó la necesidad de terminar su matrimonio, ese con el que construyeron una familia con sus dos hijos Juan y Tomás. Esa determinación del músico caló hondo en la actriz, a tal punto de que se sumió en una etapa muy compleja.

El dolor la invadió y tuvo que recurrir a ayuda psiquiátrica, dado que en diferentes momentos sintió hasta la necesidad de morirse. Toda una experiencia traumática que no reveló en el plano público, pero que la atravesó como un rayo fulminante en su interior.

Con el transcurrir de los años, Flor se animó a compartir su episodio y con valentía contó: "Cuando me separé, entré en una profunda depresión, que me permitía trabajar, interactuar, de hecho, nadie se enteró. Pero tenía una tristeza muy profunda".

En cuanto al tratamiento intensivo que inició, incluyó hasta la presencia de un terapeuta para asistirla viviendo con ella. Peña contó: “Empecé con psiquiatra, a tomar medicación y, como estaba muy mal, mi psiquiatra me dijo que lo más acertado es que tuviera un terapeuta viviendo conmigo desde las 19 horas, que es cuando baja el sol”.

Sobre las particularidades de esa presencia full time de un psicólogo en su cotidianidad, la conductora de América narró: "Fue una experiencia muy interesante y loca a la vez. Tenía a alguien con quien charlar y llorar, que sea imparcial, que no sea mi familia. Yo sabía que iba a salir adelante, pero tenía que transitar ese momento”.

A la hora de compartir los pensamientos más oscuros, Flor exteriorizó: “Yo creía que me moría, primero porque pensé que lo de Mariano no era tan contundente, pasaban los días y los meses y él cada vez estaba más parado en su decisión de separarse y se me desintegraba la idea de que mis hijos crecieran con mamá y papá”.

Y para detallar el instante en que se rehabilitó definitivamente, Peña manifestó: “Un día el terapeuta me dijo hasta acá y se fue y nunca más volvió”.