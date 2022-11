Apareció la primera foto de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, en el Mundial de Qatar: su rostro de preocupación

Luego de lo que fue el debut de la Argentina, el frustrante debut de la Selección ante Arabia Saudita, con un deslucido Messi a pesar del gol de penal, se filtró una foto de Antonela Roccuzzo junto a sus hijos en Qatar.



La esposa del astro estuvo presente en el estadio Lusail, en donde la Scaloneta perdió 2-1 de manera inesperada ante Arabia Saudita en el estreno en la Copa del Mundo, algo que dejó preocupados a todos.



Si bien la atención estaba puesta en el debut de la Selección Argentina y particularmente de Messi, fue una imagen de Antonela junto a los fanáticos argentinos la que se viralizó rápidamente en las redes sociales.





La rosarina no quiso faltar al primer partido de la Selección y asistió al estadio junto a sus tres hijos, Mateo, Ciro y Thiago. Horas más tarde de finalizado el encuentro, comenzó a circular la primera foto de Antonela en Qatar.



Roccuzzo siempre está presente en los eventos deportivos del capitán de la Selección Argentina y padre de sus hijos. En esta oportunidad, decidió alentar con la camiseta 10 en el estadio Lusail.



A través de las redes sociales, varios usuarios compartieron una foto donde se puede observar a Antonela junto a sus hijos alentando a la Selección de Lionel Scaloni, pero especialmente a La Pulga.





Cada vez que Antonela aparece entre los hinchas argentinos es muy bien recibida y admirada. Y el debut en el Mundial no fue la excepción, ya que muchos se acercaron a saludarla. No obstante, la esposa de Messi no pudo ocultar su rostro de preocupación por el estreno argentino.



Messi y Roccuzzo comenzaron su vínculo amoroso en el año 2007 y juntos formaron una hermosa familia junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Con el paso de los años, la historia de amor se ve cada vez más consolidada.