Mientras Argentina caía en Qatar, un participante de Gran Hermano fue repudiado por una polémica actitud

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) fueron autorizados para ver el debut del seleccionado nacional en el Mundial de Qatar 2022, y uno de los integrantes de el reality no pasó desapercibido con una polémica actitud mientras Argentina perdía frente a Arabia Saudita.

Vestidos con camisetas albicelestes y siguiendo el relato del periodista Hernán Feler, los protagonistas de Gran Hermano pasaron un tenso momento durante el primer partido de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Más allá de la furiosa reacción de Agustín por las anulaciones de goles impuestas por el VAR, quien llamó más la atención por su polémica actitud fue Walter Santiago, más conocido como Alfa.

En la previa del partido, una de las jugadoras de Gran Hermano le preguntó a Alfa: “¿Querés una banderita?”. A lo que el hombre de 60 años rechazó señalando el pañuelo que llevaba en su cabeza con los colroes de la bandera de Estados Unidos. “Esta es mi bandera”, respondió el integrante más añoso de la casa.

Luciando un pañuelo con la bandera de Estados Unidos, Alfa siguió con poco énfasis el debut del seleccionado argentino en Qatar.

“No, no, no. ¿Qué hacés acá mirando el partido?”, reaccionó irritada Coti. MInutos después, con el evento deportivo del Mundial de Qatar 2022 en marcha, Alfa no expresó ningún tipo de preocupación por el destino de la Selección.

A su vez, en las redes sociales los seguidores de Gran Hermano cuestionaron la nula emoción en el rostro del polémico participantes durante la ejecución del Himno Nacional Argentino en la apertura del evento deportivo. Mientras que cuando Lionel Messi anotó el único gol para nuestro equipo, Alfa se mantuvo sentado en el sillón sin señales de festejo y con sus manos sobre la cabeza.

Recordemos que Alfa ingresó a Gran Hermano vistiendo una campera con la bandera de Estados Unidos, país en el que vivió un largo tiempo mientras estuvo radicado en Miami.