El particular look de Jésica Cirio en el Mundial de Qatar 2022 alentando a Argentina

Miles de argentinos viajaron para alentar a la selección nacional en el Mundial de Qatar 2022, y entre las figuras que se sumaron al popular evento deportivo se destacó Jésica Cirio, quien estuvo presente en el debut del equipo liderado por Lionel Messi.

Más allá de que el resultado del primer partido del equipo que dirige Lionel Scaloni no fue el esperado, ya que Argentina fue derrotada por Arabia Saudita por 2-1, Jésica Cirio estuvo en el estadio en el que jugó la Selección y deslumbró con su particular look.

Acompañada por su hija Chloé, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe), lució una camiseta de equipo argentino firmada por los jugadores y pinto sus mejillas con los colores de la bandera nacional. Además, optó por un jean roto, unas zapatillas deportivas y un peinado con trencitas para completar su look.

A través de sus hitorias de Instagram, Jésica Cirio compartió las instancias de la llegada al estadio y publicó imágenes de los controles de seguridad en la previa del ingreso al recinto donde se disputó el partido.

Además, en estos días, Cirio ha estado compartiendo algunas vistas de los enormes edificios de la ciudad, y algunas postales de su estadía durante el Mundial de Qatar 2022.