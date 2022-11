Así está Chloe, la hija de Jésica Cirio, que cumplió 5 años

Jésica Cirio compartió en su cuenta de Instagram toda la intimidad del mega festejo por los cinco años de Chloe, la hija que tiene con el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde.



La pequeña niña le había pedido a su madre que el festejo por su cumpleaños fuera temático de “La Sirenita”, y le cumplieron, por lo que en su día tan especial no faltó nada de lo que deseaba.



Chloe cumplió cinco años el 5 de noviembre y el festejo fue algo soñado para ella: Jésica Cirio se ocupó de todos los detalles para que su amada hija disfrutara de su fiesta junto a sus amiguitos.



La temática elegida para la especial ocasión fue “La Sirenita”, uno de los clásicos de Disney. La homenajeada llevó un look acorde, con vestido lila de sirena lleno de brillos y el pelo pintado de rosa. Además, en el salón había una maquilladora que hacía diferentes diseños para cada invitado.



Además de la animación y los personajes de la película, en el lugar había un pelotero inflable, camas elásticas y otros elementos para que grandes y chicos pasaran un gran momento. Poco después, Jésica Cirio subió a sus redes un breve resumen de este día tan importante para la familia.



“Chloe es todo lo que está bien. Todos los días aprendo con ella, todos los días me enseña algo nuevo. La amo mucho a mi nena”, había expresado Jésica Cirio en el marco del pasado día de la madre.





Ese mismo día, en La Peña de Morfi, Jey Mammón sorprendió a Jésica con el saludo más que especial de Marta, su madre. “Es una excelente madre. Es maravillosa, piensa en su hija todo el tiempo. Estoy muy contenta por la madre en la que te has convertido. Son todos elogios para vos. Sos brillante como madre”, le dijo.



Al escuchar esas palabras, la conductora le agradeció por la sorpresa a su compañero y también habló de su madre. “Es el ser más increíble del mundo. Me enseñó a ser la persona que soy hoy. Me da paz”, comentó Cirio.