Daniela y Thiago tuvieron su noche de intimidad en Gran Hermano 2022

Gran Hermano 2022 no para de generar repercusiones. En las últimas horas se viralizó un video donde se ve a Daniela y Thiago dando su consentimiento para tener intimidad dentro del reality de Telefe.

En las imágenes se los puede ver a solas en una habitación. Ella tapada dentro de la cama, mientras que él se encontraba parado a su lado. En ese momento, ambos mostraron sus pulgares en alto, como dando a entender que estaban de acuerdo en tener relaciones sexuales.

Ambos venían mostrándose muy juntos últimamente, aunque ella se negaba a besarlo frente a los demás participantes. A él, en cambio, siempre se lo vió súper enganchado.

Como era de esperarse, el video causó fuertes repercusiones en las redes sociales. "No se crean, lo hacen para que cuando estén durmiendo no los despierte. Lo dijeron la otra vez, dan el consentimiento para evitar que les pregunten, pero no van a hacer nada, sólo quieren dormir tranquilos", expresó otro.

Frente a las imágenes, Laura Ubfal dijo que a Daniela se la vio llorando ya que se la notaba muy confundida y que las chicas le dijeron que debía tomar una decisión. "O que es una calienta...", agregó Gastón Trezeguet. Por su parte, Ceferino Reato opinó que el problema de Daniela para con Thiago es que es "muy pobre".

Daniela.

Thiago.

Finalmente, La Tora dio su opinión al respecto. "Del lado de Thiago es sincero, pero de ella no", sostuvo la rubia. "Ella lo está usando por la historia de vida de él que es muy fuerte", expresó.