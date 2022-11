Cómo fue el noviazgo de Sandra Mihanovich y María Leal

María Leal se animó, hace un tiempo, a ponerle todas las palabras a una maravillosa trama de amor que protagonizó con Sandra Mihanovich en los albores de la década de los 80. Así, la actriz valoró ese sentimiento que fluyó y las unió durante seis años.

La protagonista de varios éxitos televisivos y del teatro habló de la pareja que configuró con la excelsa cantante en una visita al programa de Moria Casán, en El Nueve. En ese contexto abrió su corazón y narró todas las vivencias que transitó al lado de la hija de Mónica Cahen D’Anvers.

En el diálogo con la diva, María no especificó el nombre de Sandra, pero soltó muchos indicios para reconocerla, como que se trataba de una cantante que supo donar un riñón. Además, ofreció todo un entramado de espacio temporal que corroboró que se trataba de la artista.

Respecto al inicio de esa vibración que las imantó, Leal describió: “Íbamos a hacer una película juntas. Yo estaba destruida, habían pasado dos meses desde que había fallecido mi marido. Llegué al lugar a verla cantar. Me acuerdo que la miraba y me empezó como a molestar el cuerpo, no sabía bien qué me pasaba”.

Incluso, la blonda se sumergió en los recuerdos de una noche muy singular, cuando se juntaron a coordinar cuestiones del film Los Miedos en la que compartieron cartel: “Hablamos toda la noche y de golpe en la terraza había parado la lluvia, había salido el sol, y ahí estábamos”.

Hasta que un día, en plena dictadura militar, la actriz tuvo que ir a Ezeiza a visitar a una amiga que había estado desaparecida. Fue entonces cuando levantó el teléfono, la llamó a la cantante y le dijo: “Tengo que hacer algo muy difícil, me gustaría gratificarme un poco y verte a vos después”.

En cuanto a su descubrimiento personal, que le genera ciertas contradicciones porque había estado casada y fue madre, María confesó: “Todo esto yo lo decía estúpidamente, no me daba cuenta de lo que decía”. Y añadió: “Hasta que un día me dio un beso...”.

El amor evolucionó y las impulsó a convivir y compartir su día a día, en un vínculo muy hermoso. Por eso explicó cómo se las veía en esa época, con otra mirada a este tipo de amores: "Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas".