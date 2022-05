Maria Leal habló de su relación de seis años con una mujer: "Me ayudó a..."

María Leal sorprendió el año pasado al revelar el romance que mantuvo durante seis años con Sandra Mihanovich. "Éramos dos chicas, muy chiquitas, jovencitas, que a los ojos de todos éramos amigas", aseguró en aquella ocasión en el programa de Moria Casán.

Ahora, este sábado, la actriz volvió a referirse al tema. "Moria y yo somos compañeras en el trabajo. Nos divertimos mucho juntas. Ella antes de empezar el programa me preguntó si podíamos hablar como hablamos en el teatro y yo le dije que sí. Entonces ahí le dije: ‘Hoy te voy a hacer un regalo porque te lo merecés’. Y conté mi historia. No lo tenía pensado", reveló en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

Además, mencionó a Martín Rodríguez Mentasti, con quién estuvo casada y de quien enviudó tras ocho años de matrimonio: "Dios mío, él era todo, no habrá ninguno igual. Lo más guapo, lo más caballero, lo más atorrante. Todo junto en uno", recordó.

"No sé si la palabra es liberación, pero yo creo que mi única opción después de esa muerte fue lo que me pasó, fue enamorarme de una chica. El tiempo lo cura todo y no lo sabía. La realidad es que eso me ayudó a seguir en carrera en la vida y agradezco que así haya sido", expresó sobre la importancia que significó en su vida su relación con otra mujer.

La actriz había contado que convivieron y que, “gracias a Dios”, sus hijos, Juan y Lucas, iban a un colegio europeo que hacía que estuvieran más resguardados de los prejuicios. Pero dijo que nunca pudo hablar con ellos.

"Los terapeutas me decían que yo tenía que esperar a que los chicos me preguntaran. Porqué darle una información a un chico si no te pregunta es casi una agresión", explicó sobre el tiempo que tuvo que esperar para contarle a sus hijos.