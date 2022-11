Qué le pasó a L-Gante con la reconciliación de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Está afectado porque…”

Wanda Nara volvió a sorprender al mundo con ese viaje romántico que experimenta con Mauro Icardi en las Islas Maldivas. Nadie se imaginaba que la mediática daría un paso atrás en su divorcio, el que inició legalmente y que anunció, y mucho menos L-Gante.

El cantante vivió un mes de salidas diarias con la influencer, se mostraron muy compinches, se dedicaron mensajes muy cariñosos y jugaron con la posibilidad de construir un romance. Una situación que acaparó todas las miradas y se transformó en tema nacional.

A partir de esta nueva chance que le dio Wanda a Mauro surgió la incógnita de la reacción de Elián Valenzuela. Así, en Mitre Live, Juan Etchegoyen dialogó con la creadora de la cuenta Gossipeame, quien explicó cómo cambió Nara: “Ella no me respondió nunca si se iba o no con Mauro sola a Maldivas, y también me dijo que si tiene que comunicar una reconciliación con él lo hará, no cierra ninguna puerta”.

El hombre de Mitre le consultó: "¿Crees que L-Gante tiene el corazón con agujeritos?". Así llegó el análisis de la posibilidad que el músico esté sufriendo por amor y la comunicadora lo exteriorizó: “Imaginate, de repente Wanda, que siempre fue una bomba sexual, te da bola y pasa tiempo con vos, vas a boliches, con amigos, él estaba re contra mil enganchado”.

A la hora de ofrecer su mirada de las motivaciones de la blonda de reunirse tanto con L-Gante, la instagramer soltó: "Yo creo que ella la pasó bien, fue como un bálsamo, pero de repente vuelve a la realidad de que está Mauro y de que están los chicos, Mauro no es mal papá, los chicos lo aman, es una decisión muy difícil de tomar”.

Y finalmente, la experta en redes sociales aseguró que Elián siente una angustia por Wanda: "Se ilusionó, pero es un pibe muy con los pies en la tierra, muy lógico, él tiene claro que está con su carrera y su hija. Él sigue y a la gilada ni cabida te dice, el ida y vuelta es ese, yo creo que él está afectado”.