La lapidaria definición de Moria Casán sobre Wanda Nara y L-Gante: "Son como la..."

El supuesto romance entre Wanda Nara y L-Gante está en boca de todos desde hace un tiempo. Sucede que, aunque al principio parecía utópico, la empresaria y el cantante habrían dado un paso más allá de su vínculo comercial.



Ahora, quien se metió en el tema para opinar, fiel a su estilo, sin ningún tipo de filtro, fue Moria Casán, quien dialogó con el programa A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América.



“Me parece mortadela con fiambrín. Más grasa no se puede. No me lo creo”, comenzó diciendo, de manera lapidaria y contundente, una Moria Casán incrédula acerca de los rumores de romance entre Wanda y L-Gante.



“No, pero divinos. Wanda es divina. El chino es divino. Les tengo simpatía, pero no hay química”, agregó Moria, dejando en claro lo que piensa al ver las noticias que vinculan a la mediática con el cantante de cumbia 420.



Por otra parte, en estos días Wanda Nara se encuentra de vacaciones junto a Mauro Icardi en las Islas Maldivas, de quien se había separado, según se pudo observar en las redes sociales de la empresaria.



Asimismo, Moria Casán recordó el paso en su momento de L-Gante junto a su ex pareja, Tamara Báez, y con su pequeña hija, Jamaica, cuando todavía conducía su programa en Canal 9.





“El chico es divino. Yo lo tuve cuando hacía el programa Moria es Moria, que fue con su mujer, que ese día le dio de tomar la teta a la beba. Ella es divina. Me parece monísima”, comentó Moria Casán sobre Tamara.



“Me parece que a L-Gante le están pegando mucho. Ese chico se tiene que cuidar mucho. Es de esos chicos que tienen mucha carrera de golpe y lo tienen que cuidar un poco y se tiene que cuidar él”, concluyó Moria.