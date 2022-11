Nazarena Vélez reveló las razones por las cuales dejó de hacer dieta

Nazarena Velez sorprendió a todos al revelar que decidió dejar de hacer dieta porque "no sirven". Si bien la actual panelista de LAM (América TV) desde hace tiempo se muestra tal cual en sus redes sociales y reflexiona a diario sobre el flagelo que sufrió por sus trastornos alimenticios, ahora reveló que no hace ningún tipo de dietas y explicó los motivos.

"¿No hacés dieta o no comes algo? Yo como una manzana con agua", le consultó una de sus seguidoras. Rápidamente, Nazarena disparó: "No hago dietas, las detesto, las hice todas. La dieta de la cebolla, de la luna, del sol, todas las que te puedas imaginar. Me cansé, me sacan y no sirven".

"Como lo que quiero porque toda la vida me privé de comer, pero ahora me quiero tanto que no me privo de nada, lo que tengo ganas de hacer, lo hago", agregó.

Sin embargo dejo en claro que hace actividad física, la cuál es recomendada siempre para la salud física y mental: "Como lo que quiero pero sí trato de meterle a la verdura, de tomar mucha agua, de cuidarme, de hacer media hora de caminata o escalador. Como ahora como lo que quiero, ya no me doy atracones", manifestó.