El look de Tini Stoessel para cantar con Coldplay generó polémica en las redes sociales

La popular cantante pop argentina Tini Stoessel subió al escenario del estadio de River Plate para entonar dos canciones junto a la banda británica Coldplay este martes. Más allá del clima de euforia, las miles de personas presentes en la presentación se sorprendieron con el look que eligió la estrella nacional, y los comentarios en las redes sociales no tardaron en multiplicarse.

Tal como había anticipado Yanina Latorre a través de su cuenta de Twitter, Tini Stoessel fue parte del concierto que Coldplay dio este martes en Buenos Aires. La artista interpretó Let somebody go, tema del más reciente disco de la banda británica, junto a Chris Martin, y además cantó Carne y hueso, éxito de la cantante que el líder del grupo que vendió entradas para diez fechas en River acompañó desde el piano.

Como look para la destacada ocasión, Tini Stoessel optó por buzo oversize negro con brillos de la marca Balenciaga. Una elección que generó un debate en las redes sociales, ya que varios usuarios aseguraron que un vestuario más colorido y ceñido al cuerpo hubiera destacado más su presencia en escena.

La performance de Coldplay con Tini Stoessel fue registrada por miles de fans en River Plate, y la cantante compartió algunos de los registros desde sus historias de Instagram.

Además, en las redes, los usuarios se despacharon con algunos comentarios en los que remarcaron que el encuentro entre la argentina y el británico fue un trato comercial. “Todo bien con Tini, pero Chris hasta hoy ni sabía quién era Tini, eso son negociaciones de la organización y productora. No se trata de niveles, se trata de contactos”, expresó un internauta desacreditando el mensaje que había compartido en Twitter Yanina Latorre.