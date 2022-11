Coldplay y Tini Stoessel compartieron escenario en River Plate y desataron un auténtico furor

En su quinta presentación en estadio de River Plate, la banda británica Coldplay invitó a sumarse al escenario a la estrella pop argentina Tini Stoessel. Desatando un auténtico furor, la artista intepretó un par de canciones junto a Chris Martin, líder del grupo que batió el récord de vender entradas para diez shows en el mencionado recinto.

El momento en que Tini Stoessel apareció en escena coindidió con la canción Let somebody go, del más reciente disco de Coldplay, Music of the spheres. Además, la cantante entonó su éxito Carne y hueso, mientras Chris Martin la acompañó desde el piano.

En medio de la notable actuación de Tini en el escenario de River Plate, el cantante inglés no dudó en expresar: “Perfecto, increíble”. En tanto que luego ella enfatizó: “Gracias por esta oportunidad y recibirme con tanto amor. Es lo más lindo que me paso en la vida. Estoy extremadamente feliz”.

Finalmente, antes de salir del escenario, el líder de Colplay y Tini Stoessel se abrazaron ante la ovación de todos los presentes en River, y Chris Martin agradeció la presencia de la popular figura nacional.

Según se comenta, para los cinco shows que restan de Coldplay en River Plate, la banda tendría reservadas al menos un par de sorpresas más. Recordemos que la semana pasada, en la primera presentación, los británicos interpretaron una versión del clásico De música ligera, de Soda Stereo.

Además, la banda compartió escenario con Jin, de BTS, marcando el debut del integrante del popular grupo coreano con la canción The astronaut.