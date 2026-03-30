A sus 71 años, Antonio Ríos sorprendió a todos al confesar su fórmula sexual para la eterna juventud

El cantante fue entrevistado por Manu Jove, donde reveló el secreto para mantenerse joven y cómo la fama potenció su lado mujeriego.

Antonio Ríos repasó su historia personal y profesional en una entrevista con Manu Jove en la que no esquivó ningún tema. A los 71 años, el referente de la música tropical habló de sus comienzos, su presente sobre los escenarios y una vida marcada por decisiones poco convencionales.

Uno de los puntos centrales fue el recorrido de su mayor éxito, Nunca me faltes, una canción que, según contó, sigue sonando en distintas partes del mundo. "La grabé hace como treinta y cuatro años. No dejó de sonar. Es mi gran éxito", aseguró el cantante, sorprendido por la trascendencia que alcanzó el tema con el paso del tiempo.

Antonio Ríos 2 El artista se sinceró sobre su vida artística y personal. Instagram 1elfanta. El artista también se refirió a su actualidad artística y a su vínculo con el público, dejando en claro que el escenario sigue siendo parte fundamental de su vida. "No me siento famoso, soy sencillo. Si me falta el escenario, me muero de tristeza", expresó el músico, al explicar por qué continúa activo a pesar de los años.

En el plano personal, Ríos volvió a llamar la atención al hablar de su familia. Confirmó que tiene 25 hijos, 22 biológicos y tres "del corazón", y explicó cómo fue construyendo ese vínculo a lo largo del tiempo. "Gracias a Dios, nunca les faltó nada. Siempre di todo lo posible", sostuvo el cantante sobre su rol como padre.

Antonio Ríos Foto: Instagram El músico tiene 25 hijos. 22 son biológicos y 3 "de corazón". Foto: Instagram La entrevista también avanzó sobre su relación con las mujeres y la intensidad con la que vivió esa etapa. "Cuando era verdulero ya era mujeriego, pero después, con la música, se potenció, me volví adicto, no podía parar. Las chicas se acercaban tras los shows, me pasaban sus teléfonos; si me gustaban, las llamaba", confesó el cantante, al recordar cómo la fama influyó en su vida privada.