Nazarena Vélez confesó lo difícil que es la convivencia con su hijo, el Chyno Agostini

Nazarena Vélez nunca suele tener problemas en hablar de los detalles de su vida privada, por lo que no genera sorpresa cada vez que lo hace. Sin embargo, esta vez fue la excepción, ya que confesó que no es para nada fácil la convivencia con el Chyno.



La panelista de LAM habló de cómo es el día a día con el hijo de 22 años que tiene con el cantante Daniel Agostini. En ese marco, la vedette explicó cómo es volver a vivir con él después de varios años.



Nazarena tiene tres hijos, Bárbara, de 28 años, fruto de su relación con Alejandro Pucheta; Gonzalo “Chyno” Agostini, que tiene 22 y es hijo de Daniel Agostini; y Thiago Rodríguez, de 10 años, cuyo padre es Fabián Rodríguez, que falleció en marzo de 2014.



Justamente, hablando de ellos en una emisión de LAM, en donde estaban entrevistando a Amalia Granata sobre lo difícil que es para ella la maternidad, Nazarena Vélez aprovechó el momento para su confesión.



“A mí mis hijos me tienen podrida. El Chyno es rebelde, hace lo que quiere, se va tres días y vuelve cuando quiere. Al volver a vivir conmigo trajo mañas y cosas que no me gustan en mi casa”, comentó.



“El más chiquito tiene 12 y flashea que tiene 20, habla como alguien grande”, reveló Nazarena sobre su hijo menor. Además, aclaró que, si bien no vivía con el Chyno, ya que vivió con su papá y luego se mudó solo, actualmente la convivencia es algo que se le está complicado muchísimo.





Por otra parte, Nazarena Vélez contó cómo fue cuando Barbie Vélez, su hija, la sorprendió con la elección de su nombre para su hijo. “El que más le gusta a Luqui, que a mí me gusta mucho, es Salvador. Después Bautista, que a mí me gusta mucho, pero a Luqui no tanto. Está Baltazar, que está en medio de los dos”, dijo Barbarita.



Sin embargo, hace unos días, Barbi había comentado que, en una ecografía, iban a conocerle la cara a “Panchito”. En ese instante, Nazarena interrumpió. “¿Cómo Panchito? No se llama Panchito”, le dijo. “Fue un invento, para que se confundan”, aclaró Barbie, entre risas.