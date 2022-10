Nazarena Vélez se mostró al natural y reflexionó sobre su cuerpo

Nazarena Vélez volvió a reflexionar sobre su cuerpo y la decisión que tomó de aceptarse tal cual es, luego de años de adicción a las pastillas para bajar de peso. Desde hace tiempo que la actriz comenzó a usar sus redes sociales para concientizar sobre esta problemática.

En las últimas horas, Nazarena posó en ropa interior frente al espejo y les dedicó a sus seguidoras un mensaje: "Quiero ser FELIZ. Se acerca el verano y arranca la presión del cuerpo. Pasaba por acá para recordarte que así, tal cual estás, SOS HERMOSA!!! No permitas que nadie te haga creer lo contrario", expresó.

De esta forma, Nazarena sigue mostrándose al natural, sin filtros. Recordemos que hace algunas semanas publicó varias postales de su look deportivo. "Modo gym. ¿Te gusta hacer deportes, caminata o algo? A mí no, pero le meto onda", comentó en el posteo.

"Vivo una etapa en la que estoy aprendiendo a estar conforme con mi cuerpo. Es un trabajo eh, porque yo me quiero mucho, amo mi cuerpo y lo agradezco, pero soy un desastre entrenando y me obligo, porque después de hacerlo me siento bien. Además también lo hago por una cuestión de salud", reveló la panelista de LAM (América).

En otro momento, la actriz se cruzó con varios seguidores que le dijeron que estaba excedida de peso. Indignada, disparó: "Soy así. Si no te gusta, no me mires. Mi cuerpo, mi decisión. Amor y aceptación de mi cuerpo".