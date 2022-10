Cómo está hoy Gonzalo, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini

Corría 1999 y Nazarena Vélez y Daniel Agostini arrancaban una historia de amor súper mediática que incluyó una boda a lo grande en Villa Carlos Paz y terminó con una escandalosa separación, siete años después. Fruto de esa relación nació Gonzalo o el Chyno, como todos lo conocen.

El Chyno creció en el medio de la conflictiva relación de sus padres y ya desde chiquito demostró un carácter independiente y fuerte. Así, desde muy temprana edad el niño dejó en claro que elegía vivir con el papá, y a Nazarena no le quedó otra opción que aceptarlo.

“Él realmente hace desde chiquito lo que quiere y yo siempre lo entendí y respeté. A los 6 años decidía quedarse mucho más tiempo con el papá y yo también lo respetaba. Soltar, aunque duela”, dijo Naza alguna vez, sobre su hijo que hoy es cantante de trap.

La infancia y la adolescencia no fue fácil para Gonzalo, que se reconoce como una persona tímida. Según contó en una entrevista, su paso por el colegió fue “problemático”: “Tuve problemas. Me quedaba hasta tarde en el colegio porque no veía a mis papás en todo el día. Buscaba el tiempo para verlos y por eso me dormía en el cole, porque siempre terminaban tarde”.

Este contexto familiar fue acentuando su carácter rebelde e independiente, y a los 16 años tomó una decisión radical, distanciarse de sus padres y tomar su camino rumbo. “A los 16 años me dijo: ´me voy a vivir solo´. Sin embargo, nunca nos dejamos de ver, gracias a Dios”, comentó Vélez el año pasado en LAM, cuando todavía no era panelista.

Naza hizo su mea culpa al respecto: “Con Daniel hicimos todo mal, lamentablemente. Él se agarraba de eso, entonces él lo usaba en nuestra contra”. Y agregó: “Lo primero que el Chyno se tatuó fue “Solo”, después se tatuó ´Nazarena´… ¡es un amor! Tiene un carácter que se te para de manos, así también es con Daniel”.

Este año, el joven estuvo envuelto en una polémica cuando su ex novia lo acusó de “vago y vividor y poco hombre”. En su momento, la mamá saltó a defenderlo y habló sobre la situación de su hijo que en redes se presenta como “artista en proceso”.

“Lo qué pasa es que, a veces, se tienen fantasías de que porque sos hijo de algún famoso están forrados en plata… ¡Y es un pibe de 21 años que hace música y a veces le va bien y otras no tanto! Gana como un músico que canta trap… pero bueno…”, dijo la productora, en mayo de este año, sobre su hijo que busca su camino.