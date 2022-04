La gravísima acusación que recibió el hijo de Nazarena Vélez de su ex novia: "Es un vago y..."

La semana pasada, Chyno Agostini fuel que denunció. El muchacho se la agarró feo con Federico Bal, el ex de su hermana, Barbie Vélez. Pero, ahora, las cosas se le vieron en contra: su ex novia, Sol Raíces, salió con los tapones de punta a contar cómo fue su historia de amor. ¡Y no lo dejó para nada bien parado!

"No voy a charlar con una persona que pasó por mi familia y fue un daño muy grande el que hizo. Fue pasar de página también para nosotros. Hablo de mi hermana Barbie. No sé si fue el peor cuñado, me da igual. No quiero opinar porque me pongo mal”, dijo sobre Federido Bal, histórico novio de su hermana.

Y cerró sobre su futuro: "No trabajaría con Fede por todo lo que repercute en mi familia. No es algo que yo quiera hacer. Puede ser que Fede Bal me haya defraudado, por eso te digo que no sería mi estilo ir a pegarle. Yo soy muy pacífico, no le deseo el mal a nadie".

Ahora, en el mismo programa, Sol Raices eligió ir contra El Chyno Agostini. “Todo comenzó a partir de unas declaraciones públicas que hizo el hijo de Nazarena Vélez donde contó que se separó porque su pareja le fue infiel”, explicaron. Y la llama se prendió.

Sol se sintió tocada por lo que se contó y salió a desmentirlo en una charla en el programa El show del regreso, de Ulises Jaitt. "Jamás le metí los cuernos", fue lo primero que aclaró Sol sobre el heredero del histórico artista tropical, Daniel Agostini.

"La relación la corté porque ya no daba para más... Nos conocimos por amigos en común y estuvimos más o menos un año", recordó Raices. "Vivió en mi departamento y jamás me ayudó a pagar el alquiler. La verdad es que es muy poco hombre", lo liquidó al hijo de Nazarena Vélez.

"Me vivió, es un malagradecido por salir a ensuciarme así cuando jamás le hice eso. Yo decidí cortar la relación. Él no trabajaba, iba a hacer temas, nunca fue a laburar... La única persona que lo ayuda económicamente, que no llegué a conocer, es Daniel, el papá. El le daba la poca plata que tenía”, contó Sol, sobre la realidad financiera del “cantante” y dejando mal parada a Nazarena, la mamá.

"Puede ser que Chyno era un vago. Es muy de poco hombre y mala persona lo que hizo", remató Raices sobre el comportamiento de quien fue su pareja en los últimos años. ¿Qué dirá ahora Nazarena en LAM?