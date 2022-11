Los problemas escolares de Paul, el hijo de Flor de la V

En una entrevista reciente, Florencia de la V habló de su familia y, particularmente, se mostró muy orgullosa al momento de referirse a sus hijos, aunque reveló “el problema” que tuvo Paul en la escuela.



Flor de la V fue una de las presencias destacadas en la Gala de Personajes del Año de GENTE. Por supuesto que, como era de esperarse, su presencia allí no pasó inadvertida, ya que asistió acompañada por toda su familia.



La conductora de Intrusos se mostró junto a los suyos como un auténtico clan y, lógicamente, lograron llevarse todas las miradas por su impronta y por los acertados looks que llevaron. Como siempre, hizo brillar a cada uno de ellos.





Florencia brindó una entrevista y se sinceró sobre el gran año personal que tuvo a nivel profesional y, al momento de hablar de su familia, puso el foco en Paul e Isabella, a quienes les fue muy bien en la escuela.



“Tuvieron un promedio estupendo en la escuela, así que esta noche nos sirve también para celebrar en familia este tipo de logros, que son muy importantes”, expresó, orgullosa, Flor de la V en charla con GENTE.



“Los dos son muy estudiosos. Lo que le pasó a Paul este año fue que tiene una maestra que le da muchísima tarea. Sacó lo mejor de él. La docente es súper exigente”, reveló la conductora de Intrusos.





“En ese sentido, la maestra lo puso a Paul en un lugar en donde tuvo todo sobresaliente. Eso me llena de orgullo. Mejores hijos no me pudieron haber tocado”, comentó luego Florencia en la charla.



“La gente se sorprendería si me conociera en casa porque sé separar muy bien mi trabajo en espectáculo de la Florencia mamá. Ahí estoy dedicada a la familia, a las cosas de los nenes, a las tareas del hogar. Con Pablo decidimos criarlos nosotros y esa es la mejor decisión que pudimos haber tomado”, sostuvo.