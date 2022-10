Ángel de Brito lanzó un fuerte chisme sobre Marcela Tauro y Flor de la V: "Ellas van a..."

Hace unos días, Flor de la V explotó al aire de Intrusos contra Marcela Tauro. El conflicto tuvo repercusión, pese a que luego se pidieron disculpas. A raíz de esto, Ángel de Brito no dudó en meterse en tema para advertir que las cosas no van a terminar de la mejor manera entre ellas.

Si bien Marcela Tauro y Nancy Duré recibieron las disculpas por parte de la conductora, la explosión de Flor de la V al aire ya era un hecho. Esto le permitió a los integrantes de LAM analizar lo sucedido, pero no solo eso, sino que también se atrevieron a adelantar lo que va a pasar.

“¡Qué mala que estaba Flor de la Ve hoy! ¡Los hizo callar de vuelta a todos! Un día, Tauro la va a boxear al aire. Un día, esto termina mal”, opinó Ángel de Brito en su programa. Yanina Latorre también habló de lo sucedido: “¡Malísima! Feo, re feo. Yo lo estaba viendo. Fue un momento re incómodo”.

“Vos nos callás y nos apagás los micrófonos, pero no estaba desordenado y no sé si le estaban diciendo algo por cucaracha o tenía que meter un chivo o algo. ‘¿Ya pedí tres veces que te calles y yo soy la conductora’… No habló nunca más Tauro. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Yo me levanto y me voy”, declaró la panelista sobre cómo hubiese actuado ella.

Además, Ángel de Brito reveló detalles de lo sucedido fuera del aire: “Yo no lo vi, lo leí en las redes, pero termina mal. Yo la conozco a Tauro y te faja. No es término medio, y Tauro estuvo así. ‘A mí no me callás nunca más, Flor de la Ve’, le dijo en el corte”.

Es por eso que se animó a vaticinar lo que sucederá si no cambian el rumbo: “Para cerrar el tema, lo de Flor de la Ve y Marcela Tauro va a terminar pésimo. Recuerden lo que les digo, eso va a terminar pésimo, no va a terminar bien”.

Por su parte, Rocío Marengo, quien era invitada de LAM, informó que en una nota que leyó mencionaban que Flor de la V no tenía intenciones de que Marcela Tauro la reemplace en su ausencia, tal y como había sucedido alguna vez.

De Brito, no quiso hacerse cargo de esa información: “No sé, no sé”. Pero de lo que sí se quiso hacer cargo, fue de adelantar cómo seguirán las cosas si no hay cambios en las actitudes. “Pero va a terminar mal porque las conozco a las dos”, cerró.