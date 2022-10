Wanda Nara cruzó a Ángel de Brito luego de enfurecerse con LAM: "Yo no estoy con..."

Hubo un tiempo no muy lejano en el que Wanda Nara le daba notas en exclusiva a LAM y usaba como vocera oficial de todas sus internas conyugales a Yanina Latorre. Sin embargo, la concordia entre la rubia y Ángel de Brito parece haber terminado desde que anunció su separación de Mauro Icardi.

Más ahora, que los rumores de romance con L-Gante circulan cada vez más fuerte y a Wanda se la involucra con un drama de pareja con aristas violentas y repudiables: el del artista de cumbia 420 y Tamara Báez, que en el mediodía del miércoles 5 de octubre acusó a su ex de robarle sus cosas.

"¡Pum! Vengo acá a buscar un poco de ropa y faltan zapatillas, qué onda. ¿Andan en atrevidos? Se llevaron el auto, la moto. Se llevaron mis zapatillas, qué onda, qué onda, qué onda... hacen lo que se les canta bien el ort* conmigo y así fue siempre", se la oyó decir a la joven, que luego se mostró llorando, muy angustiada con la situación.

De una manera u otra, la hermana de Zaira quedó envuelta en este episodio y al ser abordada por el cronista de LAM a la salida da las grabaciones de ¿Quién es la máscara? dejó en claro que no está dispuesta a dar declaraciones de ningún tipo al programa de América.

"Me malhumora tanta tontería", dijo Wan, mientras caminaba a toda velocidad hasta su auto, cuando el notero le comentó la desaparición de las zapatillas de la influencer quien no tiene dudas de que ella y el papá de su hija Jamaica están juntos, como insiste frecuentemente en sus redes.

Luego de transmitir la nota que no pudo ser, en el programa siguieron tirándole palos a Wanda por sus últimas actitudes, sus enojos con la prensa y su maniobra de esquive y posterior ventilación de la información vía sus redes.

"Sabés que pasa, estaría bueno que con el mismo respeto con el que siempre di notas me respondan. Como eso no pasa, elijo yo con quién hablar de mi vida. No me sale ser copada con gente que solo me agrede", se descargó la empresaria en un posteo.

Y más tarde, cuando Ángel de Brito compartió en Twitter una nota que hacía referencia a la calentura de Wanda Nara con su programa, Wanda volvió a contestarle de manera contundente.

“Zorra, te cargaste a una familia”, provocó Ángel, picante, antes de replicar el artículo de revista Caras, en alusión a la famosa frase con la que ella acusó a la China Suárez de arruinar su matrimonio al descubrir su affaire con Icardi, en octubre de 2021.

¿Y ella que le escribió en respuesta? “Claro, pero yo no estoy con nadie casado. Ni en pareja. Entonces tu “” no tiene nada que ver conmigo”, se desligó la rubia, aclarando los tantos de una vez por todas y…¿confirmando una relación con L-Gante, separado hace unos meses?