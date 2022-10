Revelan la razón final por la que Wanda Nara se separó de Icardi: “Por un…”

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi con un desgarrador mensajes en las redes sociales. Fue mediante su cuenta de Instagram que la blonda escribió: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición, las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí".

"No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación", finalizó. Sin embargo, el jugador, minutos antes desmintió su crisis: "Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. No. No estamos separados. Ella está terminando este compromiso laboral que tomó en Argentina y en unos días la vamos a tener de vuelta en casa".

Fue entonces que agregó: "Que tanto los nenes como yo la extrañamos mucho. Obviamente, los programas de chimentos y espectáculos les venden la mentira y más de dos personajes públicos como nosotros. Pero estamos más que acostumbrados, a veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan, les damos de comer cada tanto".

Ahora bien, resulta que hace algunas horas se conoció que Mauro Icardi llegó a la Argentina para poder recuperar su matrimonio con Wanda Nara, pero la hermana de Zaira no lo quiso ver. Fue Ángel de Brito el encargado de dar a conocer los detalles sobre la ruptura de los mediáticos.

El conductor reveló la razón por la que Wanda Nara dejó a Mauro Icardi, mediante su cuenta de Twitter, el periodista contó: "Icardi llegó 'de sorpresa' a la Argentina (no jugó en Estambul) fue al Depto nuñez, Wanda no lo dejo entrar y se fue con una valija, la abogada y el peluquero".

"Wanda dice que se separó de Icardi por un crecimiento personal, que se dio cuenta que no va mas con él. La abogada que es la intermediaria para negociar el divorcio, los escucha y siente que los dos tienen razón. La story de Wanda termino volviéndose realidad 'zorr... te cargaste a una familia'", finalizó.

Ángel de Brito hizo referencia a la famosa frase que Wanda Nara utilizó cuando se enteró que su marido tuvo un affaire con la China Suárez. Y es que, la blonda escribió furiosa: "Otra familia que te cargaste por zorr..."