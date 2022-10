Quién es la ex esposa del marido de Flor de la V

Flor de la V construyó una familia con Pablo Goycochea, con el aterrizaje en este universo de sus mellizos Paul e Isabella. Todo comenzó con ese amor, ese flechazo que brotó hace más de dos décadas y que los imantó para siempre para armar un bloque sólido.

Claro que el odontólogo ya había experimentado una historia anterior, porque estuvo casado con una mujer, con quien se convirtió en padre de dos soles: María Pía y Martina. El marido de Florencia transitó por esa experiencia de la mano de Andrea.

Con el tiempo todos lograron ensamblar la constelación familiar, de hecho Goycochea ya se convirtió en abuelo. En definitiva, la ex esposa mantiene un trato cordial, a pesar que reside a una distancia considerable al configurar su cotidianidad en la ciudad de La Plata.

Para tomar dimensión del rol de Andrea, su hija María Pía le dedicó hace poco un posteo maravilloso, lleno de emoción. "Qué orgullo me da que seas mi madre, la que me parió; la que me crió, la que me dio la libertad para errar y, así, aprender; la que me inculcó la confianza mutua, la que me guió, enseñándome de sus errores propios y no solo de sus logros", publicó.

Con respecto a esos primeros momentos en que se contactó con las hijas de su esposo, De la V explicó: “Yo nunca quise ocupar el lugar de su mamá porque ellos ya tenían la suya. Igual, yo le decía que era ‘su mamá del verano’. Con Pía y Martina nos hicimos compinches cuando íbamos a bailar. Teníamos una complicidad”.

A partir de todos estos eslabones, la conductora de Intrusos encontró el camino, una fórmula para poder coordinar todos los elementos. Por eso, Florencia contó: “Fue hermoso cómo se fue construyendo, después nacieron sus hermanos y se convirtió en una familia ensamblada sin proponérnoslo”.

Por otra parte, la cómica confesó en varias ocasiones que la llegada de los mellizos ayudó a que todas las partes maximizarán aún más la armonía, para que todos los integrantes disfrutaran de las particularidades de esta familia ensamblada, de la que también forma parte Andrea.