Qué hizo Flor de la V ante el nuevo mensaje de Martín Salwe

Martín Salwe explotó a límites inimaginables, de ese rol secundario en ShowMatch a una visibilidad extrema por su comportamiento en El Hotel de los Famosos. En ese ascenso maratónico a la fama, el locutor construyó varias polémicas como un enfrentamiento con Flor de la V por opiniones transfobicas que vertió en sus redes sociales.

La conductora de Intrusos no se guardó nada y salió a la palestra a expresar su visión de Martín, así como confesó que recibió un mensaje privado en el que el blondo intentó brindarles sus disculpas, al que no le respondió por no sentirlo genuino, real y brotado del corazón.

En una entrevista con LAM, Flor se refirió al comentario de Salwe en un vivo de Instagram de Locho Loccisano, en el que le prodigó palabras positivas, y sin tapujos consideró: "Me parece un hipócrita. No le creo nada".

De ese modo, la charla derivó en los tuits de varios años atrás en los que el locutor se expresó con críticas desmedidas y palabras soeces con el universo LGTBQ: "Me dolió porque nos conocimos, trabajamos juntos y convivimos. La gente se puede equivocar y decir 'yo pensaba esto de las personas trans', pero él no lo hizo".

Impulsada en su honestidad, de la V describió la comunicación privada que procuró Salwe, con esos chats en los que le solicitó disculpas por sus concepciones y lanzó con contundencia: "Me escribió, pero siento que hizo 'copie y pegue'. Mandó algo larguísimo. Hay cosas que se hablan personalmente".

Respecto a la postura que adoptó frente a ese perdón que le transmitió el competidor más polémico del reality de eltrece, la animadora reveló: "No le respondí. Le clavé el visto". Toda una declaración de lo que siente por Salwe y que abre un campo de tensión.

Y para terminar, Florencia narró que podría suceder en el caso de toparse cara a cara con el locutor: "Lo cruzaré.... y no sé si lo saludaré o no, pero, por lo menos, yo no quería dejar pasar lo que dijo".