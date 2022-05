Silvina Luna destrozó a Martín Salwe y defendió a Locho Loccisano: "Es un..."

Silvina Luna quedó eliminada de El Hotel de los Famosos al enfrentarse a Majo Martino. La famosa se fue emocionada por tener que dejar a sus compañeros y a Martín Salwe, con quien había iniciado un romance algunos días antes de despedirse del gran reality de famosos.

La modelo, después de su polémica salida, rompió el silencio y dialogó con Por si las Moscas y habló sobre su paso: "Estuve cinco días internada cuando recién había pasado una semana y media de juego, tenía muchas ganas de seguir viviendo la experiencia, recién empezaba".

"Y bueno, volví, pero bajo ciertos cuidados. El desafío era conmigo misma todo el tiempo, superarme pero sin perder el límite del autocuidado. Valoro el tiempo que me quedé. Pensé que me iba a la semana, no me lesioné, nunca di de menos sino de más", agregó Silvina Luna.

Pero eso no fue todo porque Luna se mostró furiosa con Martín Salwe ya que se sintió traicionada. Y es que todo pasó cuando Emily Lucius entró luego de que Silvina se despidiera del Hotel. Quien no tardó en fijarse en la influencer fue nada más ni nada menos que el locutor.

Al ver que Salwe la superó rápidamente, Silvina Luna comenzó a creer que todo se trataba de una estrategia del famoso para poder mantenerse en juego y con las miradas encima de él. No solo destrozó a su galán sino que también apuntó contra la famosa "familia" del reality.

"Yo sé cómo opera. La familia vota según quién gane en el laberinto. Ellos quieren afuera a Locho Loccisano y a Walter Queijeiro porque no son parte. Hay un límite en hacer sentir mal al otro, en jugar con las emociones y los sentimientos, el juego es el juego y ese es el límite. No me gustó cómo se manejó con Majo", reveló contra Salwe.

Pero eso no fue todo porque Silvina Luna tildó de tóxico a Martín Salwe y se puso del lado de Locho: "Pensé que nos llevábamos todos bastante bien, que nos queríamos. Ahora lo veo y es recontra tóxico. El bullying que le hacen a Locho me parece muy feo. Los hilos que se le ven a Martín, que juega sin que le importe el resto. Se ven mucho los vínculos de manipulación".