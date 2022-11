Quién es la mujer que estará con Luis Ventura en su programa de verano

El año termina, los canales se preparan para barajar y dar de nuevo y las grillas televisivas están que arden. Los cambios, bajas y reemplazos están a la orden del día, y Luis Ventura ya sabe que en enero de 2023 arrancará su nuevo programa en América.

Luego de varias idas y vueltas, se supo que el conductor de Secretos Verdaderos es una de las apuestas fuertes del canal de Palermo y que estará al frente de un ciclo diario en el horario de la noche, tras la salida de Florencia Peña con su late night show, LPA, que termina a fin de año.

Si bien todavía todo está en plena producción, trascendió quién es la periodista que muy probablemente se verá cada noche junto al ex Intrusos. Se trata de María Belén Ludueña, la cara del noticiero del mediodía del canal, junto a Guillermo Andino, que pronto terminará.

Según informó Laura Ubfal en su sitio web, María Belén, que viene de ganar un Martín Fierro de cable y de casarse con Jorge Macri en una boda fastuosa repleta de políticos y de figuras del medio, grabará un piloto con Ventura para su programa diario de actualidad y espectáculos, que se emitirá luego de LAM, que seguirá en el verano.

Además del ciclo que conduce Ángel de Brito, Intrusos y A la tarde seguirán en pantalla durante la temporada estival, mientras que el noticiero en el que Ludueña es conductora tendrá su última emisión el 23 de diciembre y su espacio será tomado por Es por ahí, el ciclo de Julieta Prandi y el Tucu López, que extenderá su horario.

Por lo pronto, Luis Ventura viene de tener una excelente experiencia con su compañera de canal, por una curiosa razón. En Secretos Verdaderos cubrió su casamiento, que se celebró el mismo día que el de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, y logró picos de rating récord para su programa.

“Soy muy feliz al lado tuyo”, le dijo Belén a su flamante marido en la ceremonia. “El 8 de agosto de 2018 me pediste que sea tu novia. Yo llegué a mi casa, estaba mamá, y me puse a escribir unas líneas para dedicarte a vos. Esas líneas se me perdieron, pero ahora, cuatro años y medio después, sentí en ese momento que te había encontrado”, completó.