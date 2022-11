Explotó: cómo le fue en rating al programa de Ventura con los casamientos de Fantino y Belén Ludueña

No fue un sábado más para el mundo del espectáculo, dado que hubo mucho movimiento durante la jornada por los casamientos, cada uno por su lado, de Alejandro Fantino y María Belén Ludueña.



Ambos, periodistas de América TV, generaron que el canal pusiera mucho trabajo en la cobertura. Así fue el caso de Secretos Verdaderos, el programa de Luis Ventura, que tuvo una excelente noche.



De acuerdo a los números difundidos durante la noche, Secretos Verdaderos alcanzó picos de 3.3 puntos de rating por la cobertura del casamiento de Fantino con Coni Mosqueira y de Ludueña con Jorge Macri.





Por un lado, Fantino y la modelo celebraron su unión en matrimonio en una estancia de Cañuelas, donde estuvieron acompañados por familiares y amigos y donde saludaron a la prensa.



“Te presento a mi esposa, Coni Mosqueira”, bromeó el conductor de Animales Sueltos luego del saludo de Alejandro Guatti, cronista de A24. Por su parte, la modelo dijo: “Viví con mucha ansiedad hasta la ceremonia, ahora todo es felicidad”.



Por otro lado, la marplatense Ludueña dio el sí junto a Jorge Macri en una emotiva ceremonia realizada en La Rural, en la Ciudad Autónoma de Buenos, con exclusivos invitados y un menú top.





La conductora de la primera edición del noticiero de América y el ex intendente de Vicente López, que se conocieron en un programa de televisión, se casaron alrededor de las 19, en una íntima y emotiva ceremonia.



“Soy muy feliz al lado tuyo”, le dijo la periodista y abogada, entre lágrimas. “El 8 de agosto de 2018, me acuerdo que me pediste que sea tu novia. Yo llegué a mi casa, estaba mamá, y me puse a escribir unas líneas para dedicarte a vos. Esas líneas no sé por qué se me perdieron, pero ahora, cuatro años y medio después, sentí en ese momento que te había encontrado”, expresó Ludueña.