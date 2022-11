Jorge Macri y Belén Ludueña dieron el sí en una ceremonia íntima y emotiva

"Amor, el 8 de agosto del 2018 me acuerdo que me pediste que fuera tu novia. Yo llegué a mi casa, estaba mamá, y me puse a escribir unas líneas para dedicarte a vos. La verdad es que esas líneas se me perdieron, pero ahora, cuatro años y medio después, te puedo decir que en ese momento sentí que te había encontrado”, expresó María Belén Ludueña en el marco de la ceremonia íntima con la que inició su gran boda con Jorge Macri, ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La periodista, que llegó a la fiesta radiante con un impecable vestido de Fabián Zitta, confesó el motivo de su felicidad. "Estoy feliz porque me diste amor pero, sobre todo, quiero agradecerte porque me integraste a tu familia". Y agradeció especialmente a os hijos de Jorge Macri por estar presente en la ceremonia. "Gracias por venir a compartir acá con nosotros, son muy importantes par mí", les dijo.

María Belén Ludueña y Jorge Macri dieron el sí en una íntima ceremonia en La Rural. Foto: RS Fotos

El novio, por su parte, tomó la palabra para contar una intimidad: “Voy a contar una infidencia", dijo y haciendo referencia al padre de Belén Ludueña continuó: "La primera cena que tuvimos, lo miré a los ojos y le dije: 'Yo se que no soy el plan perfecto, pero la amo y la voy a cuidar’ y eso te lo vuelvo a decir”.

En su discurso, elogió a su mujer: "Te agradezco por darme alegría, sostén, por amar y ser parte de mi familia y por sumarme a la tuya. Gracias por construir un proyecto juntos, por tener un sueño en común”, enfatizó.

El diseñador Fabián Zitta estuvo en todos los detalles del vestido y se preocupó especialmente de que la novia luciera espléndida en la llegada a la ceremonia. Foto: RS Fotos

En medio del momento emotivo, leyó -de su teléfono móvil- unas palabras que había escrito para este día: "Prometo dar todo para que este amor dure toda la vida. Prometo cuidarte, ayudarte, levantarte y alentarte cada vez que lo necesites. Prometo estar a tu lado a cada paso y saber pedir que estés al lado mío. Te amo profunda y alegremente, te amo simple y complejamente, te amo hoy, y te amo para siempre”.