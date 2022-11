Jorge Macri no retrocede y desafió a Martín Lousteau de cara a 2023

Jorge Macri reivindicó su acercamiento a Patricia Bullrich y desafió a Martín Lousteau a competir en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El ministro de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires remarcó que no entiende cuál sería la traición respecto a que "Patricia o Mauricio elijan a alguien del equipo de Horacio como un buen candidato".

En una entrevista con radio Rivadavia, Jorge Macri pidió bajar los decibles y opinó que "hay una sobrelectura de las fotos" a partir del apoyo explícito que recibió de Patricia Bullrich para ser el candidato de Juntos en CABA. "Imagino una competencia entre 2 o 3 listas de Juntos por el Cambio en la Ciudad", lanzó el precandidato a jefe de Gobierno porteño.

El fin de semana Jorge Macri había advertido que el PRO debe "tener un plan" como fuerza política para ganar la Ciudad de Buenos Aires, en medio de las tensiones que se generaron con el radicalismo respecto de los posibles candidatos de Juntos por el Cambio en el distrito.

"Así como es seguro que (Gerardo) Morales está pensando en ganar Jujuy desde la UCR, o (Alfredo) Cornejo o (Rodolfo) Suárez quieren ganar Mendoza desde la UCR, nosotros tenemos que tener un plan como fuerza política dentro de Juntos por el Cambio para que el PRO gane la Ciudad", resaltó Macri en declaraciones radiales. En ese marco, el funcionario porteño precisó: "Yo soy PRO, voy a defender al PRO y no tengo un problema o enemistad con el radicalismo. Ellos van a competir y plantear sus alternativas, no me parece que la solución sea corrernos de la responsabilidad de defender la Ciudad como fuerza política".

"El PRO debe seguir gobernando la Ciudad. Vine a la Ciudad a defender a los porteños de las agresiones del kirchnerismo, para eso me convocó Horacio y eso hago todos los días. Tengo experiencia y formación, sé gestionar", enfatizó Macri, quien ya blanqueó su intención de ser candidato a jefe de Gobierno.