Marcela Tauro mandó al frente a dos compañeros de Intrusos: “Hay tensión sexual entre…”

Perspicaz y con la lectura más allá de lo obvio, Marcela Tauro detectó que sucedía una conexión escondida en la discusión entre Nancy Duré y Martín Salwe. Ese intercambio de opiniones acalorado sobre el comportamiento de los participantes en los realities derivó en un bombazo.

Todo esto se produjo al aire de Intrusos, cuando el nuevo integrante del ciclo de América y la periodista se trenzaron en un debate profundo respecto a lo que mostró el ex Cantando por un sueño en su paso por El hotel de los famosos, esa faceta de hombre malo y de escasa empatía con sus contrincantes.

De ahí, Tauro intuyó que en realidad lo que acontecía se relacionaba con una química, una atracción fortísima entre Duré y Salwe y no titubeó en expresarlo delante de cámara, para así generar una atmósfera peculiar, en la que todos sintieron una especie de incomodidad.

El ex locutor de Marcelo Tinelli increpó a Nancy y sin rodeos le criticó su manera de ver el desarrollo de lo que ejecutó en el interior del reality de Pampita y el Chino Leunis: "Claro, porque gente como vos no entiende que el juego es para adentro y no para afuera".

La periodista no se quedó en el molde y sacó a relucir una charla privada que mantuvieron hace un tiempo y lo deschavó: “Me llamó para decirme que no era lo que veíamos en pantalla. Por eso digo que no te bancaste el juego que hiciste, porque ahí hiciste un personaje y nosotros juzgamos eso".

En ese momento, Marcela pidió la palabra, paró todo el carro y se lanzó a contar su verdad, a manifestar lo que ella consideraba que late entre sus compañeros. “Héctor (Rossi) va a coincidir conmigo. Acá hay tensión sexual”, exclamó la histórica comunicadora de América.

Tras las risas generalizadas, y un rubor en el rostro, Martín jugó con esa posibilidad y preguntó: “¿Cuándo es la fiesta de Intrusos?”. Como una manera de reconocer que en otro ámbito, fuera de las cámaras tal vez podría animarse a seducir a Nancy.